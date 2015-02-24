اجاره بهای مسکن باز هم قد کشید

به گزارش خبرنگار مهر، هرچند که در ماه‌های اخیر بازار مسکن در رکود بوده و قیمت‌ها تغییر چندانی نداشتند اما بازار اجاره بها همگام با تورم و حتی گاهی بیشتر از نرخ تورم پیش رفته و فشار زیادی را به متقاضیان مسکن تحمیل می‌کند.

در واقع بازار اجاره بها از بخش مسکن پیروی نمی‌کند و تابع نرخ تورم است، بنابراین گرانی مسکن، افزایش قیمت‌ها در بخش اجاره را هم به دنبال دارد اما در زمان ثبات قیمت‌ها اجاره بها از تورم پیروی می‌کند و بازهم با افزایش قیمت روبرو است.

بنابر آمار بانک مرکزی، متوسط شاخص بهای مسکن اجاره‌ای در ۹ ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. این شاخص در دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۳ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۲ معادل ۱۷.۴ درصد افزایش داشته است. در واقع این آمارها نشان می‌دهد که اجاره بها همچنان سیر صعودی خود را طی می‌کند.

از سوی دیگر، هرساله در خردادماه که فصل اجاره بها شروع شده و تاپایان شهریورماه ادامه دارد، به دلیل تقاضاهای بالا در این بخش، اجاره بها با افزایش قیمت روبرو می‌شود، بنابراین می‌توان انتظار داشت که سال آینده هم قیمت‌ها در این بخش با گرانی روبرو باشد.

اجاره بهای آپارتمان‌های کمتر از ۵۰ متر

براساس گزارش میدانی خبرنگار مهر، یک آپارتمان ۴۵ متری در خیابان شهید مدنی جنوبی با ۱۳ میلیون تومان رهن و ۴۰۰ هزار تومان اجاره داده می‌شود و در خیابان قزوین برای آپارتمان دیگری به همین متراژ با پارکینگ ۳۳ میلیون تومان رهن تعیین شده است.

آپارتمانی ۴۲ متری در سبلان شمالی ۳۰ میلیون تومان رهن داده می‌شود و در بریانک برای آپارتمانی به مساحت ۴۲ مترمربع با پارکینگ و انباری ۱۳ میلیون تومان رهن و ۳۵۰ هزار تومان اجاره تعیین شده است.

همچنین واحدی ۴۵ متری با پارکینگ و انباری در خیابان پیروزی شکوفه با قیمت ۲۵ میلیون تومان رهن و ۶۰ هزار تومان اجاره داده می شود و در سی متری جی برای واحدی ۴۵ متری ۲۶ میلیون تومان رهن تعیین شده است.

براساس این گزارش، آپارتمانی ۵۰ متری در اجاره دار با ۳۵ میلیون تومان رهن کامل اجاره داده می شود و در خیابان جشنواره برای واحدی ۴۶ متری با پارکینگ و انباری ۳۸ میلیون تومان رهن تعیین شده است.