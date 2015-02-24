شکست میزبان در رقابت های والیبال نشسته دسته یک کشور

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت های والیبال نشسته دسته یک باشگاه های کشور که از روز گذشته در مشهد آغاز شده است با باخت تیم پیام مخابرات مشهد و واگذاری نتیجه این بازی با امتیاز ۳ بر دو به نفع هیئت چالوس پایان یافت.

در این ادامه این رقابت ها همچنین روز گذشته بازی تیم های آزادشهر و شهرداری اراك با نتیجه ۳ بر صفر به سود تیم آزادشهر پایان یافت و در دیگر بازی ها كه شامگاه دوشنبه برگزار شد فیروزه قزوین۳ بر یک از سد آزادشهر گذشت و تیم هیئت چالوس نیز با نتیجه ۳ بر یک شهرداری اراك را پشت سر گذاشت و با كسب ۵ امتیاز از دو بازی به صدر جدول صعود كرد.

گفتنی است تیم های فیروزه قزوین و آزاد شهر ساری به ترتیب با كسب ۳ و ۲ امتیاز در ردهای بعدی قرار گرفتند و تیم مشهد به عنوان میزبان رقابت ها در جایگاه چهارم قرار گرفت.

رقابت های والیبال نشسته دسته یک کشور امروز صبح نیز طبق جدول اعلام شده از ساعت ۸:۴۵ با رویارویی تیم های مخابرات مشهد با شهرداری اراك، فیروزه قزوین با هیئت چالوس، آزادشهر ساری با هیئت چالوس و پیام مخابرات مشهد با فیروزه قزوین همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های اول و دوم برگزیده مرحله نهایی مسابقات والیبال نشسته دسته یک باشگاه های کشور که با حضور ۵ تیم از روز گذشته در سالن شهدای مخابرات مشهد برگزار شده است جواز حضور در سوپر لیگ كشور را كسب می كنند.

خراسان رضوی با ترکیب تیمی ابوالفضل اسماعیلی، جواد رفائی، محمد طاهری، رئوف روشن، عبدالله هوشیار، علی اصغر پورطاهونچی، جعفر افشاری، مهدی عسگری، وحید مرادی، هادی انصاری، مهدی حیدقی زاده و محسن براتی به سرپرستی علیرضا اختری و مربیگری محمد مصطفوی در قالب تیم شرکت مخابرات خراسان رضوی در این پیکارها شرکت دارد.