حفظ و مرمت آثارتاریخی اولویت اداره کل میراث فرهنگی کردستان است

رسول اشتودان در گفتگو با خبرنگار مهر به بیان فعالیت های انجام شده برای حفظ و احیای بناهای تاریخی استان در سال جاری پرداخت و گفت: در حوزه مرمت و حفظ واحياء بناهاي تاريخی سطح استان اقدامات مطلوبی توسط كارشناسان این حوزه شامل مرمت و احياء و بازسازي عمارت خسروآباد، مرمت و احيای حوض خانه مسجد دو مناره و مسجد شيخ مظهرسقز انجام شده است.

وی عنوان کرد: مرمت و بازسازی عمارت مشير ديوان و عمارت وكيل الملك از محل اعتبارات ملی و مرمت و ايحا و بازسازی سردرب اشرف نظام، بابان و قطبی از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه مرمت آثار تاریخی در استان است.

وی ادامه داد: از محل اعتبارات مشارکتی هم اقدام به مرمت و بازسازی بناهای تاريخی در اختيار مالكين و بهره برداران از این آثار شامل عمارت وكيل الملك، مجموعه بازار سنندج، حمام صلاحی، سردرب قطبی، منزل سنندجی، منزل حسينی، و جداره های ارزشمند دور ميدان انقلاب سنندج و مرمت اشياء تاريخی شده است.

وی بیان کرد: ساماندهی محوطه تاريخی زيويه به صورت نگهداری ساليانه، بازديد مستمر از مجموعه تاريخی بازار سنندج و نظارت بر روند تعميرات مورد درخواست بازاريان متقاضی آن از دیگر اقدامات انجام شده در سال جاری است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان از دیگر اقدامات انجام شده را پیگیری تخلفات صورت گرفته در مجموعه تاريخی بازار سنندج و بافت های تاريخی استان ذکر کرد و گفت: مستند سازی بناهای تاريخی استان، طراحی و معماری ديوارحصار و سردرب ورودی مدرسه دارالقران در بلوار كردستان از دیگر کارهای انجام شده از ابتدای امسال تاکنون است.

اشتودان ادامه داد: طراحی معماری سايت مقابل تكيه عبدالله بيگ در محله سرتپوله سنندج برای تامين فضاهای تراويح وضوخانه و آشپزخانه و پيگيری تفاهم نامه با مالكين بناهای تاريخی برای تامين اعتبارمرمت از محل اعتبارات مشاركتی هم توسط این اداره کل انجام شده است.

وی افزود: تهيه طرح اوليه بازنگری حريم عمارت خسروآباد و حمام شيشه سنندج، تفاهم نامه با اوقاف استان در خصوص بناهای مذهبی ثبت شده در استان، تفاهم نامه با شهرداری جهت ايجاد خانه هنرمندان در ملك تحت تملك اين اداره كل (عمارت ملك التجار) از بناهای شاخص شهر سنندج دوره قاجاريه نیز از دیگر فعالیت های حوزه مرمت بناهای تاریخی است.

وی به فعالیت های انجام شده در حوزه حفظ و احياء بناهای تاريخی سطح استان اشاره کرد و اظهارداشت: شركت در جلسات كميته كار و كميسيون ماده پنج استان، بازديد از موارد ساخت و ساز و نوسازی در سطح محلات قديم شهر سنندج و بافت های تاريخی شهرهای سقز، بيجار و پاسخ گويی به استعلامات شهرداری ها، مرمت و احياء بنای تاريخی منزل امين الاسلام و تبديل آن به خانه آبگينه استان در شهر سنندج از جمله اقدامات انجام شده است.