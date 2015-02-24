آرزوی یک میلیارد دلاری صنایع دستی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، چندی است که مسئولان کشور بر روی صادرات غیر نفتی متمرکز شده اند و در وضعیت حاضر که قیمت نفت رو به کاهش است مسئولان چشم به ارزآوری صادرات صنایع دستی دوخته اند.

با وجود اینکه کاهش قیمت نفت و به موازات آن کاهش صادرات نفت فرصتی برای افزایش صادرات غیر نفتی به ویژه صنایع دستی است، اما شرایط کنونی بیانگر این است که صادرات غیر نفتی و ظرفیت های کشور فاصله زیادی با یکدیگر دارند.

اگر چه صادرات نفتی بسیار حیاتی و پول ساز است اما وقتی نفت تنها بازوی محرک اقتصاد کشور باشد، علم و دانش فرهنگ و هنر رنگ می بازند و از چرخه اقتصاد خارج می شوند و همه انتظارها و توجه ها جلب نفت می‌شود.

این بی‌رنگی هنر، فناوری و تکنولوژی در مقابل نفت کم کم نظر مسئولان را جلب کرده است، به نوعی که مسئولان درصدد ایجاد زیرساختهای مناسب در این حیطه هستند.

اصفهان به عنوان قلب هنر، فرهنگ و تمدن ایران زمین با وجود بیش از ۸۰ هزار فعال فرهنگی و هنری و تمایل و رغبتی که برای شرکت در این ارزآوری دارند اما از این گردونه کنار گذاشته شده است تا جایی که صادرات صنایع دستی در اصفهان سال به سال کاهش می‌یابد، صادرات صنایع دستی اصفهان در سال ۹۲ با کاهش چشمگیری نسبت به سال ۹۱ روبه‌رو بوده و بیشترین کاهش صادرات صنایع دستی متوجه مصنوعات گرانبها بود در آن سال مسئولان وعده‌هایی را برای توسعه صنایع دستی اصفهان دادند اما نه تنها این وعده‌ها عملی نشد بلکه امسال نیز با کاهش فراوانی در این حوزه روبرو بوده ایم و تا جایی که صنایع دستی از لیست ۱۰ قلم کالای صادراتی خارج شد.

صادرات استان اصفهان در ۱۰ ماهه سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال ۹۲ با کاهش روبرو بوده است و اوضاع صنایع دستی کشورمان چندان خوب نیست به طوری که صنایع دستی در بخش صادرات جایگاه ۳۱ را به خود اختصاص داده است.

در حال حاضر ۲۵۰ رشته صنایع دستی در کشور وجود دارد که بیش از ۱۹۶ نوع از آنها بومی استان اصفهان است.

هنرمندان اصفهانی بیش از ۷۰ درصد صنایع دستی کشور را تولید می‌کنند که این آمار مربوط به اشتغال تنها نیمی از هنرمندان صنایع دستی اصفهان است، اما مشکلات اقتصادی و عدم توجه حمایت هنرمندان قطعا در این کاهش صادرات بی‌تأثیر نیست.

شورای نظارت بر کیفیت صنایع دستی و شکایات مردمی در عالی قاپو

غلام علی فیض الهی عضو هیئت مدیره صنایع دستی اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال با توجه به اینکه اوایل سال توریست بیشتر است فروش صنایع دستی نیز افزایش داشته اما در ۶ ماه دوم سال فروش صنایع دستی کاهش داشته است.

وی افزود: سال جاری فروش صنایع دستی در زمستان و پائیز در بازار صنایع دستی اصفهان کاهش داشته است.

عضو هیئت مدیره صنایع دستی اصفهان، گفت: نوروز سال آینده بازار و یا نمایشگاهی در اطراف میدان امام(ره) نداریم و به آنها مجوز نمی‌دهیم زیرا برخی دست به فروش صنایع دستی بی کیفیت می‌زنند اما برگزاری نمایشگاه در مراکزی همچون پل خواجو، باغ غدیر و مراکز مورد اطمینان مشکلی ندارد.

وی ادامه داد: اما در مقابل نمایشگاه‌هایی از ۱۹ اسفندماه در پل شهرستان و چند نمایشگاه در میدان خواجو برگزار می‌شود.

فیض اللهی گفت: در ایام نوروز با همکاری و عضویت ستاد امر به معروف و نهی از منکر، سازمان تعزیرات، سازمان صنایع دستی اماکن و مجمع عمومی صنایع دستی نهادی را تشکیل دادیم که در عالی قاپو مستقر هستند و به نظارت بر قیمت و کیفیت صنایع دستی نمایشگاه‌ها و مراکز فروش داخل میدان امام می‌پردازند و مردم می‌توانند برای شکایت خود به آنجا مراجعه کنند.

وی ادامه داد: تمامی مراکزی که به فروش صنایع دستی در اصفهان می‌پردازند، باید بر اجناس خود اتیکت بچسبانند در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد.

عضو هیئت مدیره صنایع دستی اصفهان، در خصوص افزایش و یا کاهش قیمت صنایع دستی در سال جاری و سال آینده تصریح داشت: امسال هیچ گونه افزایش قیمتی در صنایع دستی نداشتیم و در سال آینده نیز نداریم.

وی اضافه کرد: ۱۸۰مرکز فروش صنایع دستی در میدان امام اصفهان وجود دارد که تحت نظارت نهاد نظارتی مستقر در عالی قاپو قرار می‌گیرند.

فیض اللهی در بیان آمار صادرات صنایع دستی گفت: صادرات صنایع دستی در قالب برگزاری نمایشگاه است که امسال به جز در چین و یک کشور دیگر نمایشگاهی نداشتیم که آن هم خصوصی بوده و متأسفانه کاهش صادرات صنایع دستی در سال جاری داشته‌ایم.

توسعه گردشگری مساوی با توسعه فروش صنایع دستی

عضو اتحادیه صنایع دستی استان اصفهان نیز در این خصوص اظهار داشت: علیرغم حضور هنرمندان اصفهان در نمایشگاه‌هایی که در کشور چین برگزار شد فروش صنایع دستی اصفهان کاهش زیادی داشت.

وی با بیان اینکه، فروش داخلی صنایع دستی خوب نیست و امید صنایع دستی به صادرات و نمایشگاه‌های خارجی است، افزود: با توسعه گردشگری می‌توان به فروش صنایع دستی امید بیشتری بست.

عباس شیر دل ادامه داد: وزارت امور خارجه، استانداری و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت کمیته‌ای برای شناسایی بازارهای جهانی صادرات صنایع دستی تشکیل داده‌اند که امید صادرات صنایع دستی اصفهان افزایش یابد.

یک میلیارد تومان برای توسعه صنایع دستی اصفهان

مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان نیز با بیان اینکه، یک میلیارد تومان برای توسعه صنایع دستی اصفهان اختصاص می‌یابد، اظهار داشت: تقویت برند سازی صنایع دستی استان، تقویت تولید کنندگان، ارتقاء سطح بسته‌بندی محصولات هدف تخصیص بودجه در بخش صنایع دستی اصفهان است.

وی افزود: در برنامه ششم توسعه سهم صادرات صنایع دستی استان باید به سالانه یک میلیارد دلار افزایش یابد.

فریدون اللهیاری سهم صادرات صنایع دستی اصفهان را ۱۰۳ میلیون دلار دانست و گفت: اصفهان یکی از ۱۰ شهر برتر گردشگری است که در آینده می‌تواند در تجارت جهان سهمی داشته باشد.

با وجود این صنایع دستی اصفهان از ۱۰۳ میلیون تا یک میلیارد دلار تا برنامه ششم توسعه فاصله دارد با وجود عقب گرد در صادرات صنایع دستی، اصفهان تا چه سالی می‌تواند این اصل را تحقق ببخشد و کسری ۸۹۷ میلیون دلاری را جبران کند و آیا اصفهان می‌توان به آرزوی یک میلیارد دلاری نائل شود.



گزارش: مریم سرلک