سرانه فضاي خوابگاهي هر دانشجوي دانشگاه تهران 12 مترمربع است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر محمد حسين اميد، معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه تهران در مراسم افتتاح اين خوابگاه با اشاره به ضرورت ايمن سازي خوابگاه هاي دانشجويي و جلوگيري از حواث مشابه زلزله 5 دي ماه شهر بم گفت: هفت خوابگاه دانشگاه تهران از نظر ايمني در مقابل زلزله در وضعيت نامطلوبي به سر مي برند و در صورت وقوع چنين سانحه اي تعداد زيادي از دانشجويان خوب كشور را از دست مي دهيم.

وي با تشريح اقدامات انجام شده براي تاسيس خوابگاه هاي جديد دانشگاه تهران، اظهار داشت: پس از ديدار با اعضاي هيات امناي موسسه جمالزاده، مقرر شد از محل موقوفات مرحوم جمالزاده به دانشگاه تهران مبالغي در اختيار دانشگاه قرار گيرد و به اين ترتيب، خوابگاه جمالزاده در مدت 7 ماه به بهره برداري رسيد.

اميد به كمك هاي ديگر خيرين در ساخت خوابگاه هاي دانشجويي اشاره و خاطرنشان كرد: عمليات ساخت خوابگاه رسوليان با ظرفيت 350 نفر و با سرمايه اوليه 3 ميليارد و 500 ميليون ريال آغاز شده و اميد است تا در نيمه فروردين 85 به بهره برداري برسد.

وي اضافه كرد: ظرفيت خوابگاههاي دانشگاه تهران روند صعودي خواهد داشت و با روند بهره برداري از چند خوابگاه جديد 600 نفر تا پايان سال تحصيلي جاري و 250 نفر تا پايان سال 85 به ظرفيت هاي موجود اضافه مي شود كه البته در اين ميان دقت و كيفيت ساخت خوابگاه ها مدنظر قرار گرفته است.

معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه تهران در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به ظرفيت اتاق هاي خوابگاه شماره 5 گفت: ظرفيت اتاق هاي خوابگاه جديد 3 نفره است كه با وجود سيستم تهويه مطبوع مناسب و امنيت اين خوابگاه امكان اسكان 4 نفر نيز در اين خوابگاه وجود دارد.

وي ياد آور شد: در سال گذشته برخي از دختران دانشجوي دانشگاه تهران در خوابگاه هاي 8 تا 12 نفره سكونت داشتند كه اين امر موجب استرس هاي رواني نامطلوبي به دانشجويان مي شد كه طي يك اقدام ضربتي توسط حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه تهران در مدت كوتاه ار دو ماه با بهره گيري از كمك هاي مردمي موفق به كاهش آن تعداد و 4 نفره كردن خوابگاه دختران شديم.

اميد سرانه فضاي خوابگاهي هر دانشجوي دانشگاه تهران ساكن در خوابگاه را 12 متر مربع اعلام كرد و در مورد امكانات ورزشي كوي دانشگاه گفت: امكانات ورزشي در كوي براي دختران و پسران به دو برابر افزايش يافته مي توانند به طور شبانه روزي از آن استفاده كنند.

به گزارش مهر ، روز گذشته همزمان با افتتاح خوابگاه شماره 5 پسرانه كوي دانشگاه تهران، مركز بهداشت و مركز مشاوره خوابگاه فاطميه 2 با حضور رييس و هيات رييسه دانشگاه تهران راه اندازي شد.