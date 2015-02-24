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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۰۹

بسکتبال NBA؛

هوستون راکتس با درخشش جیمز هاردن از سد مینه سوتا گذشت

هوستون راکتس با درخشش جیمز هاردن از سد مینه سوتا گذشت

تیم هوستون راکتس در شبی که جیمز هاردن در فرم مطلوب خود قرار داشت برابر مینه سوتا تیمبروولوز به راحتی پیروز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم هوستون راکتس بامداد امروز سه‌شنبه در ادامه رقابتهای بسکتبال حرفه‌ای NBA میزبان مینه سوتا تیمبروولوز بود که این تیم را با حساب ۱۱۳ بر ۱۰۲ از پیش روی برداشت. جیمز هاردن فوروارد تیم هوستون در این بازی ۳۱ امتیاز، ۱۰ ریباند و ۱۱ پاس منجر به امتیاز در کارنامه خود ثبت کرد و بهترین بازیکن میدان بود.

تقابل هاردن با ریکی روبیو، گارد اسپانیایی تیم مینه سوتا جالب توجه بود. دوایت هاوارد سنتر سرشناس هوستون نیز به خاطر مصدومیت با لباس فرم از روی نیمکت بازی هم تیمی‌های خود را نظاره‌گر شد.

هوستون راکتس

در دیگر دیدارها نتایج زیر کسب شد:
* میامی هیت ۱۱۹ - فیلادلفیا سونی سیکسرز ۱۰۸
* شیکاگو بولز ۸۷ - میلواکی باکس ۷۱
* فینیکس سانز ۱۱۰ - بوستون سلتیکس ۱۱۵
* یوتا جاز ۹۰ - سن آنتونیو اسپرز ۸۱
* نیواورلینز پلیکانز ۱۰۰ - تورنتو رپتورز ۹۷
* دنور ناگتس ۸۲ - نیوجرسی نتس ۱۱۰

کد مطلب 2505271

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