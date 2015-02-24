۱۰۰ درصد تسهیلات مکانیزاسیون کشاورزی در استان سمنان جذب شد

خدابخش عرب در گفتگو با خبرنگار مهر از جذب کامل تسهیلات ویژه مکانیزاسیون در استان سمنان خبر داد و افزود: طی سالجاری ۱۲۲ میلیارد ریال تسهیلات برای خرید ماشین آلات و ادوات کشاورزی به استان اختصاص داده شد که با معرفی متقاضیان به بانک کشاورزی تسهیلات مورد نظر ظرف مدت شش ماه به صورت کامل از سوی متقاضیان واجد شرایط جذب شد.

وی گفت: در سالجاری متقاضیان برای دریافت حدود ۹۰۰ دستگاه انواع ماشین آلات و ادوات کشاورزی به بانک کشاورزی معرفی شدند که واجدان شرایط موفق به دریافت تسهیلات لازم برای خرید ۵۸۵ دستگاه تراکتور، کمباین و ادوات کشاورزی شدند.

معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان سمنان ضمن بیان اینکه بازپرداخت این تسهیلات پنج ساله است بیان کرد: ۱۵۹دستگاه انواع تراکتور، چهار دستگاه کمباین و ۴۲۲دستگاه انواع ادوات دنباله بند توسط متقاضیان خریداری و به عرصه بخش کشاورزی وارد شد.

عرب یادآوری کرد: در استان سمنان پیش از این نیز ۸۹ دستگاه کمباین، سه هزار و ۲۲ انواع تراکتور و بیش از ۱۵هزار دستگاه ادوات دنباله بند و مورد نیاز بخش کشاورزی وجود داشت.

وی در خاتمه افزود: با توجه به ورود ماشین آلات و ادوات جدید در بخش کشاورزی درجه سطح مکانیزاسیون (قدرت بر سطح) در استان به ۱.۵۵ اسب بخار در هکتار رسیده که بالاتر از متوسط کشوری است.