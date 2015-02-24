پرستاران از طرح تحول بی نصیب ماندند/ کمبود پرستار در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، سخت است بجای اینکه شب بر بالین فرزندت باشی، شبت را بر بالین چندین بیمار به صبح برسانی و زجر کشیدن پیرمردی را ببینی که ثانیه های آخر عمر خود را می گذراند، آری سخت است روزت را با ديدن رنج و درد آدم‌ها آغاز کنی، لباس‌هايی بپوشی که هميشه بوی مخصوص بيمارستان را با خودشان دارند و مجبور باشی سوزنی را به دست‌های نحيف کودکی بيمار فرو کنی اما زیباست که حس زندگی را با ماساژ قلبی در رگ های کسی به جریان آوری که دیگر امیدی به زنده بودن او نبود، زیباست کودکی را به دستان مادری بدهی که سال ها در انتظار به دنیا آمدن فرزندش است.

شاید نتوان تصور کرد که دیدین این همه سختی و نازیبایی در کنار تنها یک لحظه خوشحالی کسانی که تا لحظاتی قبل از شدت ناراحتی بر سرت فریاد می شکند چه حس زیبایی است اما اینها حقیقتی است که اگر نبود هیچ پرستاری نمی توانست حتی یک ساعت شغلی مانند پرستاری را ادامه دهد.

پرستاران با به دوش کشیدن ۷۰ درصد بار خدمات بهداشتی - درمانی به عنوان خط مقدم تیم های درمانی محسوب می شوند اما با وجود نقش بسزایی که در نظام سلامت دارند هنوز نتوانسته اند جایگاه اصلی خود را در جامعه به دست آوردند.

گلایه از شبکاری ها، شیفت های طولانی به دلیل کمبود نیرو، مبتلا شدن به انواع بیماری های روحي، روانی، اسکلتی، ناراحتی معده، ستون فقرات و اختلالات روانی حرف های تازه ای نیست که مربوط به امروز و دیروز باشد بلکه درد و دل هایی است که سال هاست تکرار می شود اما دریغ از اقدام عملی که برای رفع این مشکلات برداشته شود و این سریال تلخ همچنان ادامه دارد...

تعرفه گذاری خدمات پرستاری با گذشت چند سال اجرایی نشد

امسال نیز سالروز ولادت حضرت زینب (ص) که به عنوان روز پرستاردر تقویم کشور نامگذاری شده است بهانه ای شد تا به یکی از بیمارستان های بیرجند سری بزنیم و پای حرف ها و درد و دل های این قشر بنشینیم.

یکی از پرستاران بخش جراحی اعصاب بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند با گلایه از اینکه حقوق و مزایایی این شغل به هیچ عنوان با سختی ها و خطرات آن مطابقت ندارد، می گوید: شغل پرستاری با وجود همه سختی ها و خطراتی که ممکن است به دنبال داشته باشد با سایر شغل ها یکسان بوده و حتی گاهی کمتر از شغل های دیگر محسوب می شود.

وی با بیان اینکه کار با سرنگ، سوزن و نزدیکی زیاد با بیماران ممکن است پرستاران را در معرض خطرات زیادی قرار دهد، افزود: با توجه به اینکه ما در بخش جراحی اعصاب کار می کنیم گاهی از طرف بیماران مورد تهاجم قرار می گیریم و بسیاری از اوقات باید بد رفتاری و خشونت بیماران و حتی همراهان آن ها را تحمل کنیم و همیشه باید حق را به بیمار بدهیم.

این پرستار اضافه کرد: پرستاری با همه سختی هایی که دارد جزء مشاغل سخت محسوب نمی شود و ما نیز مانند سایر شغل ها اگر بخواهیم بعد از ۲۵ سال بازنشسته شویم باید سال های باقی مانده را بخریم.

وی با بیان اینکه روزهای تعطیل و مرخصی در پرستاری هیچ معنایی ندارد، بیان کرد: ما در روزهای تعطیل و حتی عصرها و شب ها که همه خانواده ها کنار هم هستند و فرزندانمان به ما نیاز دارند باید سرکار باشیم و به بیماران رسیدگی کنیم.

این پرستار ادامه داد: این موضوع سبب شده که بسیاری از اعضا خانواده نسبت به شغل پرستاری بد بین شوند و همه آن ها می گویند که هیچ وقت شغلی مانند پرستاری را انتخاب نخواهند کرد اما من آن را با عشق ادامه می دهم.

وی با تأکید بر اینکه نباید حقوق پرستاران تا این حد ضایع شود، گفت: با اجرای طرح تحول سلامت تعرفه خدمات پزشکان به روز شد اما هنوز بعد از گذشت چندین سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاران هنوز این قانون اجرایی نشده است.

از او می پرسم که اگر زمان به عقب برگردد و دوباره بخواهد شغلی را انتخاب کند باز هم پرستاری در انتخاب می کند؟ و او با لبخند و با قاطعیت می گوید: من از روی علاقه این شغل را انتخاب کردم و هر روز نیز علاقه من به آن بیشتر می شود.

وی بیان داشت: نجات و دلداری بیمار تصادفی، قلبی و کارکردن با بیماران لذتی خاصی دارد که تا پرستار نباشی نمی توانی آن را درک کنی، من شغلم را دوستم دارم فقط از مسئولان انتظار دارم که ما را درک کنند.

وعده هایی که در حد حرف باقی ماند

پرستار دیگری که با حدود ۱۰ سال سابقه کار در بخش ارتوپدی بیمارستان کار می کند، وقتی از او در مورد مشکلات کارش می پرسم، می گوید: اینقدر مشکلات ما زیاد است که شما نمی توانید آن را روی کاغذ بنویسید و گوش شنوایی هم برای شنیدن آن نیست.

بالاخره با اصرار من زبان به گفتن باز می کند و اول از من به عنوان یک خبرنگار گلایه می کند و اینکه چرا رسانه ها هر حرفی و وعده ای که مسئولان می زنند را به سرعت منتشر می کنند در حالی که حتی یک کدام از آن عملی نمی شود.

وی ادامه می دهد: در سال های گذشته مسئولان برای رفع مشکلات پرستاران قول های زیادی داده اند از جمله اینکه از تعرفه گذاری خدمات پرستاران حرف زده اند اما کدامیک از آن اجرایی شد!؟ و در این بین رسانه ها نیز به سرعت این وعده ها را منتشر کرده اند.

طرح تحول نظام سلامت هیچ چیز را عاید پرستاران نکرد

این پرستار با انتقاد از اینکه با اجرای طرح تحول نظام سلامت هیچ چیز عاید پرستاران نشد، گفت: با اجرای این طرح پزشکان و بیماران همه به حق خود رسیدند اما این طرح برای پرستاران هیچ چیز نداشت.

وی اضافه کرد: حتی با اجرای این طرح نحوه برخورد با پرستاران بدتر شده و بیماران و همراهان آنها هیچ احترامی برای پرستار قائل نیستند و هر برخوردی که با ما داشته باشند ما باید به آنها حق بدهیم.

این پرستار بیرجندی با بیان اینکه بسیاری دستگاه ها برای پرسنل خود مزایا و امکاناتی در نظر گرفته اند، گفت: به عنوان مثال برای فرهنگیان کلینیک بهداشتی و درمانی مخصوصی راه اندازی شده اما پرستاران که خودشان کار بهداشتی و درمانی انجام می دهند هیچ امتیازی برای بهداشت و درمان ندارند.

وی با اشاره به اینکه شغل پرستاری به خصوص در بیرجند هیچ جایگاهی ندارد، بیان کرد: بیشتر کارهایی که پرستاران برای بیمار انجام می دهند به پای پزشک نوشته می شود و باید بگویم به پرستار تنها به چشم یک آمپول زن نگاه می شود.

او که با کنایه به کاغذی روی دیوار نگاه می کند، ادامه می دهد: سهم ما از روز پرستار تنها همین تبریکی است که روی دیوار نصب شده است.

حقوق و دستمزد پرستاران متناسب با سختی شغل آن ها نیست

یکی دیگر از پرستاران بخش جراحی اعصاب بیمارستان امام رضا(ع) نیز که حدود ۱۷ سال است در شغل پرستاری مشغول به فعالیت است باز هم از نداشتن مرخصی، کار کردن در روزهای تعطیل، رفتار نامناسب بیماران و همراهان آن ها و سختی کار گله می کند و می گوید: خود من در سال های اول استخدامی دوقلو زایمان کردم اما تنها دو ماه مرخصی به من داده شد و مجبور شدم که یک سال را بدون حقوق مرخصی بگیرم.

وی ادامه داد: شغل پرستاری در کنار نگهداری از دو فرزندم انقدر مشکل بود که تصمیم گرفتم فرزند دیگری نداشته باشم و آن ها نیز همیشه از اینکه نمی توانم به خوبی به آنها رسیدگی کنم، گله دارند.

این پرستار بیرجندی با اشاره به اینکه ۴۴ ساعت در هفته در بیمارستان مشغول به کار است، بیان کرد: خانواده به سختی وضعیت شغلی من را پذیرفته اند در کنار اینکه پرستاری هیچ مزایا و خوبی هایی ندارد که بتوان به آن دلخوش بود.

وی با تأکید بر اینکه حقوق و دستمزد پرستاران متناسب با سختی شغل آن ها نیست، تصریح کرد: وعده هایی که برای حل مشکل این قشر داده شده از جمله قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاران تنها در حد شعار باقی مانده است.

او از مشکلات و خطرات کارش حرف می زند و از خاطره ای که هیچگاه از ذهنش پاک نمیشود برایم می گوید: یکی از شب هایی که در بیمارستان شیفت بودم از سوی یکی از بیماران مورد حمله مسحلانه قرار گرفتم.

وی ادامه داد: این بیمار در حقیقت متهمی بود که در بخش دیگری از بیمارستان بستری بود و توانسته بود از غفلت محافظ استفاده و اسلحه او را بردارد و درست اسلحه را روی سینه من گذاشت و مرا تهدید می کرد، البته با همکاری پلیس و حراست آن جریان ختم بخیر شد اما من هنوز نتوانتستم آن موضوع را فراموش کنم.

یکی دیگر از پرستاران بخش اتوپدی نیز که به عنوان نیروی شرکتی کار می کند، می گوید: در کنار همه کمبودها و مشکلاتی که برای پرستاران وجود دارد، نیروهای شرکتی بر اساس کارکرد حقوق و بیمه دریافت می کنند و در حقیقت هیچ مرخصی و مزایایی ندارند.

فعالیت یک هزار و ۱۱۰ پرستار در بیمارستان های خراسان جنوبی

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در گفتگو با مهر با بیان اینکه هر کاری که دارای ساعت کاری ثابت و مشخصی نباشد خطرات زیادی دارد، گفت: خستگی، آلودگی به بیماری ها و میکروب ها، عوارض جسمی، دیسک کمر و بیماریهای قلبی از جمله بیماری هایی هستند که به دلیل نوع کار پرستاران هموراه آنها را تهدید می کند.

محمد ارجمندی با اشاره به اینکه شما هیچ پرستاری را نمی توانید پیدا کنید که سالم باشد، تصریح کرد: هر کسی در این شغل باقی مانده به خاطر عشق و علاقه ای بوده که به این شغل دارد وگرنه حقوق و مزایای این کار با خدماتی که پرستاران به جامعه ارائه می کنند تطابق ندارد.

وی از فعالیت یک هزار و ۱۱۰ پرستار در بیمارستان های خراسان جنوبی خبر داد و گفت: حدود ۸۲ درصد از این افراد خانم و مابقی نیز آقا هستند.

نیازهای منطقه سبب شده که بخش های جدید در بیمارستان ها راه اندازی شود و در نتیجه تعداد تخت های فعال استان روز به روز در حال افزایش است اما نیروهای مورد نیاز برای این بخش ها به موقع تزریق نمی شود مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با تأکید بر اینکه پرستاران آنچنان که باید و شاید به حقوق و مزایای خود نرسیده اند، بیان کرد: هر چند در طول چند سال گذشته قدم های مثبتی برای حل مشکلات پرستاران برداشته شده است اما هنوز تا رسیدن به ایده آل فاصله داریم.

ارجمندی کمبود نیروهای پرستاری را یکی از مشکلات موجود در بیمارستان های خراسان جنوبی عنوان کرد و افزود: بر اساس استانداردهای جهانی به ازای هر تخت فعال باید ۱.۵ پرستار وجود داشته باشد که این رقم در خراسان جنوبی دو تا سه درصد پایین تر است.

وی با تأکید بر اینکه با اجرای طرح تحول نظام سلامت تا حدودی مشکل کمبود نیرو در بیمارستان ها حل شده است، عنوان داشت: با اجرای این طرح مجوز استخدام ۳۱۰ نیروی جدید برای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند صادر شد که تاکنون ۲۶۰ نفر از آن ها جذب شده اند.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه هنوز تعداد ۲۷۰ نیروی دیگر نیاز داریم تا به استانداردهای لازم برسیم، بیان کرد: طبق سخنان معاون توسعه وزارت بهداشت سال آینده شش تا هفت هزار نیروی جدید جذب خواهند شد که از این میزان تعدادی نیز سهم خراسان جنوبی خواهد بود.

ارجمندی ادامه داد: نیازهای منطقه سبب شده که بخش های جدید در بیمارستان ها راه اندازی شود و در نتیجه تعداد تخت های فعال استان روز به روز در حال افزایش است اما نیروهای مورد نیاز برای این بخش ها به موقع تزریق نمی شود و بنابراین روند کمبود نیرو در بیمارستان ها ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه ۸۲ درصد از جمعیت پرستاری استان را خانم ها تشکیل می دهند، یادآورشد: بالا بودن میزان پرستاران خانم نسبت به آقایان روند خدمت رسانی به بیماران را سخت تر می کند و نیاز است تا دانشکده های پرستاری پذیرش آقایان را بالاتر برده تا فاصله جنسیتی به تعادل برسد.