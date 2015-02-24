  1. استانها
  2. کردستان
۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۳۳

عذیری تأکید کرد:

جلوگیری از افزایش قیمت در فروشگاه های بانه

جلوگیری از افزایش قیمت در فروشگاه های بانه

سنندج_فرماندار شهرستان بانه تاکید کرد: جلوگیری از افزایش خود سرانه قیمت ها در فروشگاه های این شهرستان در ایام نوروز در دستور کار مسئولان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، راشد عذیری شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی این شهرستان که در سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد، گفت: تمام امکانات برای اسکان و خدمت رسانی بهتر و بیشتر به مهمانان نوروزی این شهرستان در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: تمام دستگاهها و ارگان های مربوطه در حوزه خدمات رسانی به مهمانان و گردشگران در تعطیلات نوروز امسال برای ارائه خدمات بهتر در آمادگی کامل هستند.

وی افزود: پذیرایی از مهمانان نوروزی، نظارت بر خدمات و اسکان مسافران از اهمیت خاصی برخوردار است که در این رابطه ادارات صنعت معدن و تجارت، آموزش و پرورش و هلال احمر رسالت خطیری بر عهده دارند.

فرماندار شهرستان بانه وجود بیش از ۶۱ مجتمع تجاری با بیش از ۶ هزار مغازه با تنوع بیش از حد محصول و تناسب قیمت در این شهرستان را یک فرصت بزرگ برای جذب گردشگر ذکر کرد.

عذیری بیان کرد: علاوه بر ظرفیت مذکور شهرستان بانه دارای مناظر و طبیعت بسیار بکر است که همه این عوامل سبب شده سالانه مسافران زیادی از نقاط مختلف کشور به این شهرستان مرزی سفر کنند.

وی ادامه داد: ارائه خدمات متناسب با شان مردم فرهنگی و مهمان نواز شهرستان بانه موجب می شود تا مهمانان با خاطره ای خوش این شهرستان را ترک کرده و در آینده مجددا این شهرستان را به عنوان شهر گردشگری خود انتخاب کنند.

وی عنوان کرد: نظارت بر قیمت کالاها و جلو گیری از افزایش خود سرانه قیمت ها در فروشگاهها و بازدید و نظارت بر جایگاه های عرضه سوخت در شهرستان در دستوركار همه مسئولان شهرستان در ایام نوروز باشد.

فرماندار شهرستان بانه بر خط كشی و لكه گیری ورودی شهر در روستای سبدلو توسط اداره راه و شهرسازی و پیگیری زیبا سازی فضای شهر و آماده سازی سرویس های بهداشتی و نمازخانه های بین راهی و پارك های شهرستان توسط شهرداری و رفع نقاط حادثه خیز توسط اداره راه و شهرسازی تا قبل از ایام نوروز تاکید کرد.

کد مطلب 2505285

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها