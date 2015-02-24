مهندسان ناظر به وظایف شان عمل کنند/نظارت برساخت وسازها تغییر یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هیربد معصومی در آیین گرامیداشت روز مهندس که شامگاه دوشنبه در تالار شهیدان نژادفلاح کرج برگزار شد، ضمن تبریک روز ملی مهندس گفت: مهندسان رسالت مهمی در بخش های مختلف بر عهده دارند و باید با دقت نظر و تعهد نسبت به وظایف شان عمل کنند.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به مشکلات اخیر سازمان نظام مهندسی گفت: چالشی که سازمان نظام مهندسی به آن گرفتار شده بود با همکاری اداره کل راه و شهرسازی رفع شد.

معصومی از وجود ۲۰ هزار هکتار بافت ناپایدار در استان خبر داد و افزود: دو گسل بزرگ از شمال و جنوب البرز عبور می کند که باید نظارت های دقیق تری بر ساخت و ساز در این مناطق صورت گیرد.

وجود ۲۰ هزار بافت ناپایدار در البرز

این مسئول با اشاره به اینکه نوسازی های صورت گرفته در استان پایدار نیست، گفت: نبود مصالح استاندارد یکی از عوامل ناپایداری ساخت و سازها در البرز است و نظام مهندسی به تنهایی مقصر این وضعیت نیست.

معاون عمرانی استاندار البرز وظیفه مهندسان ناظر را مهم خواند و در عین حال تصریح کرد: مهندسان ناظر آنگونه که شایسته است به وظایفشان عمل نمی کنند و این به علت حق الزحمه های پایینی است که دریافت می کنند.

وی با بیان اینکه باید برای تحقق حقوق مهندسان ناظر اهتمام بیشتری داشت. یادآور شد: مهندسان ناظر می توانند بخشی از فعالیت های خود را به صورت رایگان انجام دهند.

معصومی نوسازی شهرها براساس قواعد و اصول شهرسازی را یادآور شد و گفت: باید مردم را به سمت نوسازی و توسعه شهرها مبتنی بر قوانین شهرسازی سوق دهیم تا از خطر ساخت و سازهای غیرمجاز با مصالح غیراستاندار در امان باشند.

وی افزود: تخریب بافت های فرسوده و جایگزینی ساخت و سازهای استاندار با مشارکت مردم و نظارت دقیق و کارشناسی سازمان نظام مهندسی میسر است.

افزایش ۵۲ درصدی نظارت بر ساخت و ساز واحدهای مسکونی

ابوالفضل باقری نیا مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز نیز در این مراسم با بیان اینکه باید نظارت بر ساخت و سازها جدی باشد، گفت: آمادگی داریم سطح بهبود ساخت و سازها را در هر شرایطی ارتقا دهیم.

وی با اشاره به اینکه بازدید و نظارت بر ساخت و ساز واحدهای مسکونی در سال ۵۲ درصد افزایش یافته است، افزود: در شش ماه نخست امسال از ۴۰۰ پلاک ثبت شده و پنج هزار و ۴۰۰ واحد بازدید شده است.

باقری نیا از تغیر نظارت ها بر ساخت و سازهای سطح شهر خبر داد و تاکید کرد: اگر مقررات و قوانین در ساخت و سازها رعایت نشود ناچاریم پرونده را به شورای انتظامی ارجاع دهیم.

به گفته این مسئول ۱۲هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی البرز هستند که هفت هزار نفر از این تعداد صاحب پروانه هستند و شش هزار نفر از این تعداد با عبور از سد کنکور وارد مرحله حرفه ای شده اند.