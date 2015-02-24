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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۴۳

برای جبران خسارت دو میلیون پوندی شهر رم؛

تیم‌های ملی هلند و ایتالیا دیدار دوستانه برگزار می‌کنند

تیم‌های ملی هلند و ایتالیا دیدار دوستانه برگزار می‌کنند

تیم‌های فوتبال هلند - ایتالیا قرار است در دیداری دوستانه خسارت دو میلیون پوندی هواداران فاینورد به آثار باستانی شهر رم را جبران کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شش هزار هوادار آشوبگر تیم فوتبال فاینورد سه‌شنبه هفته گذشته در جریان برگزاری دیدار تیم‌های رم و فاینورد در رقابتهای لیگ اروپا، با پلیس شهر رم درگیر شدند و به ابنیه تاریخی این شهر آسیب‌های جدی رساندند.

بر پایه گزارش دیلی میل، مقامات دو کشور در نظر دارند در دیداری دوستانه که در روتردام برگزار می‌شود، خسارت دو میلیون پوندی این خرابکاری را جبران کنند.

«ایگناسیو مارینو»، شهردار رم، در این خصوص گفت: این فکر بسیار خوبی است نه از جهت درآمدزایی بلکه از این حجهت که به ما یادآور می‌شود ورزش با شادی و آرامش ارتباط دارد.

 

کد مطلب 2505293

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