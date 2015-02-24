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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۵۶

وریا غفوری:

ورزش کردستان نیازمند حمایت جدی مسئولان است

ورزش کردستان نیازمند حمایت جدی مسئولان است

سنندج – بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: ورزش کردستان در شرایط کنونی نیازمند حمایت جدی و برنامه ریزی مسئولان و مدیران استانی و کشوری است.

به گزارش خبرنگار، وریا غفوری شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر سنندج اظهار داشت: کردستان پر از استعدادهای ناب و توانمند است که با بستر سازی مناسب شکوفا می شوند.

وی با اشاره به این مطلب که ورزش کردستان در تمامی رشته توانسته حرفی برای گفتن داشته باشد، بیان کرد: با تمام کمبودها بازیکنان کردستانی در عرصه های ملی خوش درخشیده اند و این نشان از توانمندی این استان است.

بازیکن تیم ملی یادآور شد: ورزش کردستان از هر گونه اسپانسر و امکاناتی محروم است و حضور ورزشکاران در تیم های ملی نشان از توانمندی این استان در رشته های مختلف ورزشی است.

غفوری ادامه داد: متاسفانه مسئولان تاکنون شرایطی را مهیا نکرده اند که تیم کردستان در عرصه های ملی به صورت حرفه ای حضور پیدا کند و ورزشکاران به همین دلیل به دیگر استان ها می روند و این یک مشکل جدی در ورزش استان است.

وی گفت: انتظار می رود مسئولان با توجه به این موضوع بسترهای لازم را برای ماندگاری ورزشکاران در استان فراهم کنند.

بازیکن تیم ملی اظهار داشت: مسئولان باید به صورت جد در بحث ورزش برنامه ریزی و تعامل مناسب داشته باشند تا در آینده بتوانیم شاهد حرکت جدی و رو به جلو در این حوزه باشیم.

غفوری افزود: متاسفانه مردم کردستان از حضور تیم در لیگ های برتر محروم هستند و این نیازمند برنامه ریزی جدی است چرا که استان ظرفیت های و پتانسیل های ویژه ای را  در این راستا دارد.

در ادامه این جلسه عضو فشورای شهر سنندج بیان کرد: درخشش ورزشکار کردستانی نشان از توانمندی های جوانان این مرز و بوم است.

غریب سجادی یادآور شد: جوانان با الگو گیری از این چنین افرادی باید پله های رشد و توسعه را بپیمایند.

وی در پایان سخنان خود در این جلسه گفت: شهرداری و شورای شهر تمام توان خود را به کار می گیرد تا ورزش استان به جایگاه واقعی خود برسد.

کد مطلب 2505296

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