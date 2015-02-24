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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۰۹

اسپرغم خبر داد:

هیات علمی عراقی وارد اهواز شد

هیات علمی عراقی وارد اهواز شد

خرمشهر - رئیس دانشگاه پیام نور شهرستان خرمشهر از استقبال و همراهی هیات علمی و دانشجویان عراقی به منظور شرکت در همایش بین المللی روباتیک اهواز خبر داد.

امید اسپرغم در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: پیرو مذاکرات و انعقاد تفاهم نامه فی ما بین اتاق بازرگانی آبادان و اتاق صنایع بصره و اتحاد رجال العمال بصره که در ماه های گذشته انجام شده بود، یک هیات علمی از دانشگاه های برجسته عراق و سی دانشجو این کشور برای شرکت در همایش بین المللی روباتیک که قرار است در اهواز برگزار شود، وارد كشور شدند.

وی افزود: شامگاه دوشنبه شب این هیات عراقی در مرز بین المللی شلمچه مورد استقبال دانشگاه پیام نور خرمشهر و همچنین نماینده اتاق بازرگانی آبادان قرار گرفت.

رئیس دانشگاه پیام نور خرمشهر در بخشی دیگر به گفتگوهای انجام شده در بحث تبادل استاد و دانشجو بین خرمشهر و استان بصره عراق اشاره کرد و گفت: دانشگاه پیام نور خرمشهر از مستعدترین دانشگاهای جنوب غرب کشور است و هم مرز بودن آن با کشورهای عربی چون عراق و کویت این فرصت را ایجاد کرده است تا در خصوص تبادل استاد و دانشجو گام های مثبتی را بردارم.

وی در پایان گفت: در این خصوص مذاکراتی انجام شده است که به محض نهایی شدن آن را اعلام خواهیم کرد.

 

کد مطلب 2505301

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