برگزاری گران ترین "فرمول یک" جهان در ماه!

به گزارش خبرگزاری مهر، دو گروه Astrobotic از آمریکا و Hakuto از ژاپن نخستین گروه هایی هستند کهGoogle Lunar X Prize را نشانه رفته اند. بر اساس چشم انداز این برنامه گروهی از سیستم های روباتیکی با قابلیت حرکت در ماه مسابقاتی نظیر آنچه که در زمین تحت عنوان فرمول یک برگزار می شود را به مرحله اجرا درمی آورند. البته گروه های دیگری نیز در این رقابت بی سابقه حضور خواهند داشت.

درحال حاضر دو گروه Astrobotic و Hakuto از جمله شرکت کنندگان اصلی این رقابت محسوب می شوند که در کنار 16 تیم احتمالی دیگر در رقابت هیجان انگیز Google Lunar X Prize یا همان GLXP شرکت می کنند.

برنده این رقابت جایزه هنگفت 20 میلیون دلاری را نصیب خود خواهد کرد. البته این جایزه به نخستین تیمی اهدا می شود که زودتر از سایرین سیستم روباتیکی خود را به ماه رسانده، آن را درحدود 500 متر به حرکت درآورده و تصاویر و ویدئوهایی از ماه را به زمین ارسال کند.

نمایندگان GLXP اعلام کرده اند که با پرتاب نخستین ماه نورد به فضا در تاریخ از پیش تعیین شده یعنی 31 دسامبر سال 2015 این مسابقه رسما آغاز می شود. آنها ضرب العجل نهایی این مسابقه را یک سال بعد از آن یعنی 31 دسامبر سال 2016 اعلام کرده اند.

اکنون دو تیم Astrobotic و Hakuto با آغاز شراکتی هدفمند تلاش می کنند تا سیستم های روباتیکی خود را در قالب پرتاب راکت فالکون 9 شرکت SpaceX راهی فضا کنند تا بدین ترتیب در هزینه هایشان صرفه جویی شود. این اتفاق قرار است در نیمه دوم سال 2016 روی دهد.

البته نمایندگان این دو شرکت امیدوارند که تیم های دیگر نیز حاضر به پرتاب سیستم های خود به همراه این دو روبات متحرک به ماه شوند تا از این طریق هزینه های آنها نیز کاهش چشمگیری یابد.

بر این اساس زمانی که تمامی سیستم های روباتیکی به ماه رسیده و استقرار آنها در سطح این قمر پایان یافت بخش نهایی و اصلی رقابت برای تصاحب جایزه 20 میلیون دلاری آغاز می شود.