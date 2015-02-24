۱۵ دوره آموزشی نماز در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، الله شکر عبدی صبح سه شنبه در حاشیه هماهنگی دوره های آموزشی به خبرنگار مهر گفت: به غیر از آموزش مکاتبه ای نماز، طرح مروجان نماز و آموزش جوانان مسجد چندین دوره آموزشی دیگر از ابتدای امسال برگزار شده است.

وی با تاکید به پوشش گروه های مختلف جامعه در این دوره ها ادامه داد: دوره توانمند سازی بانوان در زمینه نماز با پنج کلاس و شرکت ۱۳۰ نفر برگزار شد که با هدف دعوت فرزند به نماز از سوی خانواده ها پیش بینی شده بود.

مدیر ستاد اقامه نماز استان افزود: کارگاه آموزشی ویژه ائمه جماعات با پنج کلاس برای ۲۷۶ نفر برگزار شد و در این دوره پاسخ به سوالات دینی به صورت متمرکز مورد توجه اساتید بود.

عبدی برگزاری دوره آموزشی برای مربیان مهدهای کودک را یادآور شد و گفت: این دوره آموزشی با مشارکت بهزیستی استان در دو کلاس با حضور ۹۰ مربی به کار خود پایان داد.

وی افزود: همچنین کارگاه آموزشی مدرسان آموزش خانواده ویژه خانواده دانش آموزان در یک کلاس درسی برای ۴۸ نفر برگزار شد.

به گفته مدیر ستاد اقامه نماز استان دوره آموزشی امر نماز دستگاه های اجرایی نیز ویژه ۱۴۰ دبیر در دستگاه ها در دو کلاس به کار خود پایان داد.

عبدی اصلی ترین سیاست ستاد اقامه نماز را ترویج و آموزش امر نماز برای تمامی گروه های جامعه عنوان کرد و افزود: برنامه های آموزشی سال آتی نیز بر همین اساس خواهد بود.