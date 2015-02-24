به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پابلیشرز ویکلی، این فیلم که تلاش یک بازیگر برای بازآفرینی دوباره توانایی‌های شغلی‌اش است و می‌خواهد این کار را با به روی صحنه بردن یک داستان کوتاه از ریموند کارور با عنوان «وقتی از عشق حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم» انجام دهد، موجب شده تا فروش مجموعه داستان کوتاهی از کارور به همین نام بالا برود.

اکنون ناشر کارور در آمریکا اعلام کرده کارهای دیگری از کارور را که سال ۱۹۸۸ درگذشت، دوباره منتشر می‌کند.

مجموعه داستان کوتاه کارور با عنوان «وقتی از عشق حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم» در مدت ۱۲ هفته‌ای که از اکران این فیلم می‌گذرد، با افزایش فروش ۱۲۱ درصدی روبه روشده است. اکنون وینتیج ناشر آثار کارور اعلام کرده نسخه جدیدی از «شروع‌کنندگان» را که نسخه ویرایش نشده این مجموعه است در سپتامبر ۲۰۱۵ روانه بازار کتاب می‌کند. این ناشر همچنین نسخه کتاب الکترونیک هر دو کتاب را نیز منتشر می‌کند و با این کار برای اولین بار آثاری از کارور را به صورت الکترونیک روانه بازار کتاب می‌کند.

همکاری همسر کارور با ایناریتو

اندرو وایلی کارگزار ادبی که مسئولیت این کار را برعهده دارد گفت بیوه کارور یعنی تس گالاگر هم دوست و هم همکار آلخاندرو ایناریتو کارگردان و نویسنده «برد من» است. به گفته وایلی گالاگر با ایناریتو برای بررسی بخش‌هایی از این داستان کوتاه کارور همکاری کرد. ایناریتو حتی از گالاگر روی صحنه و پس از دریافت جایزه اسکار برای بهترین فیلم تشکر هم کرد.

به گفته وایلی گالاگر برای تحسین کارهای ایناریتو با وی همکاری کرد و این فیلم را به نوعی تجلیل از همسر فقیدش خواند. وایلی افزود: از نظر گالاگر این فیلم به نوعی زنده کننده خاطراتی واقعی از تلاش هنرمندی حتی در برابر خودش است و این همان تجربه‌ای است که کارور هم در زندگی داشت.

«شروع کنندگان» نامی است که خود کارور برای کتابش انتخاب کرده بود، اما بعد نام کتاب سرانجام تغییر پیدا کرد.

«شروع کنندگان» از سوی وینتیج در سال ۲۰۰۹ در بریتانیا منتشر و با مناقشات زیادی مواجه شد. زیرا با مقایسه آن با نسخه «وقتی از عشق حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم» روشن شد که این نسخه با ویرایش شدید روبه رو شده و حتی افزودنی‌هایی به آن از سوی گوردون لیش ویراستار اول کارور صورت گرفته بود.

این گالاگر بود که بر ناشر فشار آورد تا نسخه واقعی کارور از این کتاب را منتشر کند و بحث پیرامون جایگاه ویراستار در این کتاب را مطرح کرد. در کنار بریتانیا، این کتاب در ۲۲ کشور دیگر هم منتشر شد اما در آمریکا تنها به عنوان بخشی از مجموعه داستان‌های «کتابخانه آمریکا» در سال ۲۰۰۹ به بازار آمد.

«بردمن» بخش‌هایی از این داستان را به صحنه برده و نام داستان را بارها در فیلم تکرار می کند. «بردمن» نامزد دریافت ۹ جایزه آکادمی اسکار بود و در نهایت مهمترین آنها را دریافت کرد.

ریموند کاروِر نویسنده داستان‌های کوتاه و شاعر آمریکایی، از نویسندگان مطرح قرن بیستم و هم‌چنین یکی از کسانی است که موجب تجدید حیات داستان کوتاه در دهه ۱۹۸۰ شدند.