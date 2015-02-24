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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۲۱

حبیبی:

بارشها در کرمان ادامه دارد/ هشدار در خصوص احتمال بروز سیلاب

بارشها در کرمان ادامه دارد/ هشدار در خصوص احتمال بروز سیلاب

کرمان - رییس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی کرمان گفت: طبق نقشه های هواشناسی از فردا سامانه جدید بارشی استان کرمان را در برخواهد گرفت.

حمیده حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طی روزهای گذشته شاهد فعالیت سیستم بارشی در کرمان بودیم که هم اکنون از استان خارج شده است و به همین دلیل افت شدید دمای هوا را شاهد هستیم.

وی تصریح کرد: با وجود این بارشها همچنان با متوسط بارندگی استان کرمان همچنان فاصله داریم.

حبیبی ادامه داد: با توجه به افت شدید دمای هوا در کرمان به کشاورزان در خصوص احتمال سرمازدگی گلخانه ها و باغهای کشاورزی هشدار می دهیم.

وی همچنین از ورود سامانه جدید بارشی از فردا به استان کرمان اشاره کرد و افزود: افت دمای هوا در کرمان طی روزهای آینده محسوس خواهد بود و سامانه بارشی در اکثر مناطق استان مستقر خواهد شد.

وی با توجه به بارشهای ناگهانی نسبت به بروز سیلابهای هشدار داد و از مردم خواست از مسیلها فاصله بگیرند.

حبیبی افزود: اکثر بارندگیها به صورت باران و در ارتفاعات و مناطق سردسیر برف خواهد بود.

وی ادامه داد: میران بارشها در سال آبی جاری در استان کرمان ۶۳ میلیمتر بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

کد مطلب 2505317

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