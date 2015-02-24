به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز سید موسی حسینی کاشانی اظهار کرد: این کتاب شامل آثاری از ۴۰ شهید هنرمند استان اس که درکنار این آثار، بیوگرافی مختصر و عکسی از هریک از این شهدا نیز قرار داده شده است.

حسینی‌کاشانی افزود: دراین کتاب می‌توان آثاری از شهدای هنرمند استان در رشته‌های عکاسی، خوشنویسی ، نقاشی و ... مشاهده کرد.



وی ادامه داد: این کتاب به همت حسین رسولی، مسئول امور ایثارگران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز دریک هزار جلد به چاپ می‌رسد و طراحی گرافیکی و مدیریت هنری این کتاب را نیز سجاد فروغی به عهده داشته است.



وی هدف از انتشار این کتاب را شناسایی و معرفی هنرمندانی عنوان کرد که در راه دفاع از این آب و خاک جان خود را رها کرده و در مقابل دشمن ایستادند.



وی تصریح کرد: شناساندن این هنرمندان به مردم به ویژه نسل‌های جوان می ‌تواند نقش به سزایی در حفظ ارزش‌ها و آرمان های نظام و شهدا داشته باشد.



حسینی کاشانی افزود: این شهدا می‌توانند به عنوان الگو و سرمشقی برای جوانانی که به فعالیت‌های هنری علاقه دارند، قرار بگیرند.



وی در پایان گفت: جلد اول این کتاب ماه آینده، همزمان با روز بزرگداشت شهدا رونمایی می‌شود و انتشار جلد دوم کتاب شهدای هنرمند استان نیز در دستور کار قرارگرفته و اقدامات لازم برای این کار پس ازجمع‌آوری اطلاعات صورت می‌گیرد.