فرآیند سرمایه گذاری در ایلام باید تسهیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل روابط عمومی استانداری ایلام، حشمت الله عسگری در پانزدهمین نشست ستاد تسهیل و جذب سرمایه گذاری در استان اظهار داشت: تسهیل فرآیند سرمایه گذاری نقش مهمی در کاهش بروکراسی اداری و تسریع در روند سرمایه گذاری با زمانبندی مشخص برای فرد سرمایه گذار دارد.

وی ادامه داد: البته تسهیل فرآیند سرمایه گذاری با حذف ماده قانونی صورت نمی گیرد تنها با حذف برخی زمانهای اضافی استعلامات که در دستگاه های متولی باید اخذ شود و همچنین تسهیل فرآیندها امکان پذیر است.

این مسئول افزود: تعیین بازه زمانی برای پاسخ دهی دستگاه به جواب استعلامات موجب عدم فرصت سوزی و کوتاه شدن پروسه سرمایه گذاری در استان می شود.

وی در ادامه از دستگاه های متولی امر سرمایه گذاری در استان خواست که با تعیین فرآیند سرمایه گذاری و تهیه فلوچارتی که یک سرمایه گذار باید طی کند مراحل مختلف سرمایه گذاری را با رعایت همه قوانین در کوتاهترین زمان ممکن طراحی و به سرمایه گذاران جدید معرفی کنند.

در این نشست بحث و بررسی در خصوص فرآیند واگذاری زمین و همچین استعلامات لازم برای صدور مجوز اولیه و موافقت اصولی توسط دستگاه های مربوطه و استعدادیابی زمین انجام گرفت.

مقرر شد که در نشست آتی فرآیند سرمایه گذاری هر دستگاه به صورت فلوچارتی تهیه و تشریح شود.