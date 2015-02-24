به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسماعیلی صبح سه‌شنبه در نشست استان بوشهر با مسئولان چاه‌مبارک شهرستان عسلویه اظهار داشت: از مردم عسلویه به خصوص مردم بخش چاه مبارک که با حضور گرم در استقبال از رییس حمهور، تجدید بیعت با منویات رهبری و سیاست‌های دولت تدبیر و امید را به نمایش گذاشتند قدردانی می کنم .

وی به افزایش اعتبارات شهرستان عسلویه در سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: در بین ۴۲۶ شهرستان کشور به لحاظ توزیع اعتبار، بیشترین سهم اعتبار در تمام شهرستان های کشور به عسلویه تعلق یافت.

فرماندار شهرستان عسلویه تصریح کرد: در سال ۹۳ استاندار بوشهر توجه ویژه ای به اعتبارات این شهرستان داشته است و شاهد تحقق اعتبارات خوبی هستیم.

اسماعیلی خاطرنشان ساخت: امسال نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان بدون لحاظ اعتبار ملی و اعتباراتی که گاها از سوی صنعت نفت گاز و پتروشیمی به طرح‌های پیرامونی کمک می‌کنند، به این شهرستان اختصاص یافت.

وی ادامه داد: در بخش چاه مبارک نیز اعتبارات خوبی در سال ۹۳ اختصاص یافت که سهم روستای چاه مبارک به عنوان مرکز بخش ۱۰ میلیارد تومان بوده که بعید می‌دانم در هیچ جای کشور چنین اتفاقی افتاده و چنین اعتباری داده شده باشد.

اسماعیلی تاکید کرد: با پیگیری استاندار، قانون حذف مالیات مالی شرکت های مستقر در منطقه ویژه که قبلا اجرا می‌شد، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بعد از اجرایی شدن، کمیته‌ای تشکیل می شود تا اعتبارات را جذب کنیم.