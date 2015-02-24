کسب ۱۲ مدال توسط بانوان ووشو کار کرمانشاهی در مسابقات کشوری

سید رامین موذنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات کشوری ووشوی بانوان که از روز یکشنبه در کرمانشاه آغاز شده است در رده سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان به پایان رسید.

وی افزود: در پایان این مسابقات و در مجموع دو بخش ساندا و تالو، تیم اصفهان با کسب ۱۰ مدال طلا و ۲ نقره عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

موذنی گفت: مازندران نیز با ۴ مدال طلا، ۳ نقره و ۲ برنز دوم شد و خوزستان با کسب ۳ مدال طلا، ۳ نقره و یک برنز بر سکوی سوم ایستاد. ضمن اینکه چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان و زنجان نیز چهارم تا ششم شدند.

وی در خصوص نتایج ورزشکاران کرمانشاهی در این مسابقات نیز اظهار داشت: ووشو کاران این استان در این دوره از رقابت ها موفق به کسب یک مدال طلا، ۴ نقره و ۷ برنز شدند و ۱۱ نفر از آنها جواز حضور در اردوی تیم ملی را به دست آوردند.

موذنی در پایان یادآور شد: رقابت های رده سنی بزرگسالان نیز در بخش تالو و ساندا طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه برگزار خواهد شد.