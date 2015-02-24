سردسته متواری باند کلاهبرداران ۲۰میلیارد تومانی در البرز دستگیرشد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکزاطلاع رسانی پلیس،علی کامرانیصالح با اعلام این خبر گفت: سال ۱۳۹۲ در پی شکایتهای متعدد شهروندان مبنی بر اینکه از سوی یک باند مورد کلاهبرداری قرار گرفتهاند و اعضای این باند با فروش زمینهایی که در منطقه ساوجبلاغ استان البرز و متعلق به مال غیر بوده، از این افراد مبالغ هنگفتی را کلاهبرداری کردهاند، شناسایی اعضای باند و دستگیری آنها در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: هویت اصلی اعضای این باند و شگرد کلاهبرداری آنها در همان سال مشخص و طی انجام کارهای اطلاعاتی دستگیر و تحویل مراجع قضایی و از آنجا روانه زندان شدند، اما متهم اصلی و رئیس این باند ۳نفره به نام (ح - ش) همچنان متواری بود تا اینکه این فرد توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان البرز دستگیر شد.
کامرانی صالح بیان داشت: سر دسته این باند پس از دستگیری اعتراف کرد به همرا سایر اعضاء باند از سال۱۳۸۹ با استفاده از جعل عنوان و معرفی خود به نام مهندس، رئیس ارگانهای دولتی و یا منتصب دانستن خود به ادارات و ارگانهای مختلف لشگری و کشوری و همچنین جعل اسناد، اراضی که متعلق به غیر و یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بوده را به شهروندان فروختهاند تا اینکه در سال ۱۳۹۲ با طرح شکایت مالباختگان به مراجع قضایی از سوی پلیس مورد شناسایی قرار گرفته و باند آنها متلاشی شد.
فرمانده انتظامی استان البرز در پایان گفت: برابر ارزشگذاری و ارزیابی اراضی حدودا مبلغ ۲۰ میلیارد تومان توسط این باند کلاهبرداری صورت گرفته است.
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