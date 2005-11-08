امروز كاريكاتور به سمت جنبه هاي مفهومي حركت مي كند

بزرگمهر حسين پور - كاريكاتوريست - در گفتگو با خبرنگارتجسمي " مهر" با اعلام اين مطلب گفت : اگر اين اتفاق در ايران به وقوع بپيوندد، به طور حتم قاعده بازي عوض مي شود و كاريكاتور مي تواند در ذهن مردم رسوخ كند. اين در حالي است كه اگر كاريكاتور رشد داده شود، در ارتقا سطح آگاهي مردم تاثير داشته باشد.

وي خاطر نشان كرد: كاريكاتوريست بايد براي دست يافتن به جايگاه حقيقي كاريكاتور در درجه اول به خودسازي بپردازد. اگر هنرمند بتواند نسبت به اثر خود به يك هدفمندي و درك و جهان بيني برسد، بي شك مي تواند درحوزه خود نقش سازنده اي ايفا كند.

اين كاريكاتوريست كه در هفتمين دوسالانه كاريكاتور به ارايه دو اثر پرداخته بود در توضيح بيشتر اين آثار تصريح كرد: يكي از آثار من درهفتمين بينال كاريكاتور، پيرمردي را در جاده طولاني نشان مي داد. اين اثر كه بايد حتما" به وسيله ذره بين ديده مي شد، چمدان اين پيرمرد را همانند تابوتي به تصويركشيده بود. در هفتمين دوسالانه كاريكاتور، سالمندان يكي از موضوع هاي اصلي دوسالانه به شمار مي رفت. بنابراين من اين موضوع را در نظر گرفتم .

حسين پور دربيان هدف از تصوير كردن اين كاريكاتورگفت : آدم ها از يك سني كه مي گذرند و وارد حيطه سالمندي مي شوند، مرگ را به دو شكل تلقي مي كنند يا از آن گريزان هستند يا اينكه آن را مي پذيرند و براي فرا رسيدن مرگ آماده مي شوند. من مي خواستم با كشيدن اين كاريكاتور، پيرمردي را آماده تسليم شدن به مرگ نشان دهم.

اين هنرمند در پاسخ به اين پرسش كه اكنون كاريكاتور جهان برچه مبنايي حركت مي كند، توضيح داد: كاريكاتور اصولا" به دو بخش ژورناليستيي و نمايشگاهي و مفهومي تقسيم مي شود. در حال حاضر اگر سير نمايشگاه هاي كاريكاتور سراسر جهان را دنبال كنيم، مي بينيم كه كاريكاتور بيشتر به سمت و سوي مفهوم گرايي گرايش دارد. كاريكاتور مفهومي در قالب هاي تلخ و سياه، اجتماعي ترين پيام ها را به مخاطب القا مي كند .

بزرگمهر حسين پور خاطرنشان كرد: امروز كاريكاتور آن طور كه شايسته است در مطبوعات ما جاي خود را باز نكرده است . اگر دقت داشته باشيد مي بينيد كه بسياري از ستون هاي كاريكاتوري كه زماني در نشريه ها وجود داشت، امروز ازبين رفته است. شايد به اين خاطر كه مطبوعات به نوعي از كاريكاتور وحشت دارند و فكر مي كنند حضور كاريكاتور در مطبوعات مساوي با دردسر است.

اين هنرمند در خصوص نحوه برگزاري هفتمين دوسالانه كاريكاتور گفت: امسال دوسالانه كاريكاتور، با نقاط قوتي همراه بود. كيفيت مطلوب قاب هايي كه آثار را در خود جاي داده بودند، حضورگسترده مخاطبان عام وهنرمندان، همه از نقاط قوت برگزاري هفتمين دوسالانه كاريكاتور به شمار مي رود . امسال هزار كارت دعوت براي هنرمندان در بازديد از نمايشگاه ارسال شده بود كه طيف وسيعي از مهمانان را در خود گنجانده بود. به طور كلي مي توانم بگويم، هنرمندان اروپايي كه با آثار ما دراين زمينه آشنايي دارند، ديدگاه مثبتي نسبت به كاريكاتور ارايه مي دهند. يادم هست ، يكي از كاريكاتوريست هاي بنام اروپايي، درگفت و گو با مسعود شجاعي طباطبايي اظهار كرده بود؛ من فكر نمي كردم كاريكاتورايران دراين جايگاه مطلوبي قرارگرفته باشد و اصلا فكر نمي كردم ايراني ها نيز به سمت اين هنر تمايل داشته باشند. اين كاريكاتوريست با گذشت زمان و مشاهده آثار كاريكاتور ما به نبوغي كه كاريكاتوريست هاي ما دارند، پي برد .

وي كه در حيطه انيميشن نيز فعاليت دارد، ياد آورشد: كاريكاتور از انيميشن قوي تراست. زيرا كاريكاتور هنري انفرادي است، ولي انيميشن به تشكيل يك تيم نياز دارد. به هرحال، به انيميشن نيز همانند كاريكاتور بها داده نشده و سرمايه گذاري هاي لازم روي آن قرارنگرفته است. در حال حاضر، مشغول ساخت انيميشن چهره هاي معروف هستم كه پس از اتمام در اختيار شبكه هاي مختلف تلويزيون قرار مي گيرد.

بزرگمهر حسين پور در سال 1355در تهران به دنيا آمد. وي داراي مدرك ليسانس نقاشي است و ازسال 1370 به شكل جدي وحرفه اي وارد حيطه كاريكاتور شده است. فعاليت درنشرياتي همچون گل آقا، كيهان كاريكاتور، سروش نوجوان، نوروز و اقبال را در كارنامه فعاليت هاي حرفه اي خود طي اين سالها دارد.