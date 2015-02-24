کاهش تخلفات سرعت در کشور از ابتدای سال

به گزارش خبرنگار مهر سردار مومنی در چهاردهمین کنفرانس حمل و نقل ترافیک که صبح امروز در برج میلاد برگزار شد با بیان این مطلب اظهار کرد: تخلف سرعت در برخی از استان ها مانند سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، قم و همدان بیشتر مشاهده می شود که امیدواریم با فرهنگ سازی و به کار گیری روش های مناسب و رعایت سرعت مناسب در تمام استان های کشور این مساله مورد توجه مردم قرار گیرد.

وی ادامه داد: میانگین سرعت در سال ۹۳، ۸۱.۱ بوده این در حالی است که در سال ۹۲ میانگین سرعت خودروها ۸۱.۳ کیلومتر بوده است.

وی همچنین در مورد شدت تصادفات رانندگی در کشور گفت: به ازای هر صد تصادف در سال ۹۱، ۱۵۲ نفر کشته می شدند که این میزان در ۱۰ ماهه سال ۹۲ به ۱۴۹ نفر و در ۱۰ ماهه امسال به ۱۴۷ نفر کاهش یافته است که بیشترین تصادفات از این نوع در استان هایی مانند سمنان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و آذربایجان رخ داده است.

رئیس پلیس راهور کشور در ادامه درخصوص کشته و مجروح شدن عابران پیاده در سوانح رانندگی نیز گفت: در سال ۹۱ تعداد کشته شدگان عابر پیاده در کل کشور ۴ هزار و ۳۷۱ نفر بوده که این میزان در سال ۹۲ به ۴ هزار و ۴۲۲ نفر و در سال جاری به ۴ هزار و ۳۹۸ نفر رسیده است. این در حالی است که بیشترین فراوانی این آمار در پهنه شمالی کشور مشاهده شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: در سال ۹۲ تعداد تخلفات ناوگان حمل و نقل عمومی کشور ۵.۷ درصد بوده که این میزان در سال جاری ۶.۴ درصد افزایش یافته و در واقع می توان گفت که تخلفات ناوگان حمل و نقل عمومی در کشور افزایش داشته است.

وی ادامه داد: در مجموع ما کاهش ۱۵ درصدی تخلفات خودروهای غیر عمومی و افزایش ۱۲ درصدی تخلفات خودروهای حمل و نقل عمومی را شاهد بوده ایم.

سردار مومنی خاطرنشان کرد: تعداد کشته شدگان نهایی تصادفات درون و برون شهری کشور در ۱۰ ماهه سال ۹۲، ۱۵ هزار و ۵۳۴ نفر و در ۱۰ ماهه سال ۹۳، ۱۴ هزار و ۵۲۱ نفر بوده است.

وی با بیان اینکه تعداد شماره گذاری خودروها در کشور رو به افزایش است گفت: در سال ۹۳ بیش از یک میلیون خودروی جدید و بیش از ۴۱۴ هزار موتورسیکلت جدید شماره گذاری شده اند.

رئیس پلیس راهور کشور تاکید کرد: روند افزایش خودروها در کشور به گونه ای بوده که از سال ۸۴ تعداد خودروها از ۷ میلیون به ۱۶ میلیون رسیده است.

وی ادامه داد: به ازای هر صد آسیب دیده در صحنه تصادفات در ۱۰ ماهه سال ۹۱، ۱۸.۲ درصد جان خود را از دست دادند که این میزان در سال ۹۲، به ۱۷.۴ درصد و در سال ۹۳ به ۱۶.۸ درصد کاهش یافته است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه میانگین کشته ها در کشور ما از میانگین آسیا پایین تر است اما باید تلاش کنیم که به میانگین اروپا نزدیک شویم گفت: به کار گیری سیستم های هوشمند در مدیریت ترافیک بسیار تاثیر گذار است چنانچه به طور مثال ما شاهد آن هستیم که در پروژه صدر نیایش رفتارهای ترافیکی مردم داخل و بیرون تونل بسیار متفاوت است این در حالی است که ما در جنوب و جنوب شرقی کشور از سیستم های هوشمند بسیار کمی بهره مند هستیم و باید به سمتی پیش رویم که از دوربین ها و سیستم های هوشمند در تمام استان های کشور بهره برداری شود تا بتوانیم نظارت دقیق و کاملی در رفتارهای ترافیکی داشته و قانون و مقررات را بهتر اجرایی کنیم.