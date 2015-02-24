آغاز دور جدید اردوی تیم ملی جودو

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله جدید اردوی آمادگی تیم ملی بزرگسالان قبل از رقابتهای قهرمانی آسیا 2015 کویت، با حضور 22 ورزشکار از 8 تا 27 اسفند در سالن شهید کبکانیان تهران برگزار می‌شود.

بر همین اساس مجید تاجری، میلاد احمدی، وحید شکری، محمد جمالی، سعید ملایی، مسعود خرابات، محمد صفری هویدا از تهران، جواد محجوب، جعفر پهلوانی، حیدر زحمت‌کش، امید تزتک، محمد نیک‌سرشت از خراسان رضوی، محمد محمدی بریمانلو از خراسان شمالی، وحید بنا از فارس، بهزاد عبادی از قزوین، ناصر ناصری‌ پور از خوزستان، عادل ناصرآبادی از کردستان، احسان بهرامیان، قاسم نوری‌زاده، علی اصغر موسوی از لرستان، محمدحسین شیخ الاسلامی و ابراهیم قجر از مازندران نفرات دعوت شده به این اردو هستند.

رقابتهای جودو قهرمانی آسیا اردیبهشت‌ماه در کویت برگزار می‌شود.