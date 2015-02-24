باشگاه آرسنال عذر پسر بکهام را خواست

به گزارش خبرگزاری مهر، این خبر در حالی از سوی رسانه‎های انگلیسی مطرح می شود که بروکلین اوایل ماه جاری میلادی به تیم زیر ۱۸ سال فراخوانده شده بود.

«اسپورتس میل» خبر داده بکهام یکی از معدود بازیکنان زیر ۱۶ و زیر ۱۷ سال آرسنال است که به تورنمنت الکاس قطر نمی‌رود.

بروکلین بکهام تا پایان فصل در آرسنال می‎ماند اما طبق گفته مقامات باشگاه، باید برای فصل آینده تیم دیگری پیدا کند.

مربیان آکادمی فوتبال آرسنال با اینکه تصمیمی مبنی بر ادامه همکاری با بکهام ندارند با این حال توانایی این بازیکن را ستوده‌اند. آنها دلیل قطع همکاری با بکهام را وجود بازیکنان بهتر در پست هافبک راست باشگاه اعلام کرده اند.

رومئو و کروز، دیگر برادران بروکلین هم در عضویت آکادمی آرسنال هستند و گفته می‎شود که کروز ۱۰ ساله بهترین بازیکن در بین سه برادر است.