اهلیت خریداران سرخابی را درنظر بگیرید/ مزایده بدون شک و شبهه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین گروسی با تاکید بر اینکه باید واگذاری باشگاه های پرسپولیس و استقلال به کسانی صورت گیرد که اهلیت داشته باشند، ضمن بیان مطلب فوق گفت: تنها قیمت واگذاری مهم نیست زیرا موضوع این است افرادی که مدیریت این دو باشگاه را به دست می‌گیرند باید بتوانند فعالیت گسترده‌ای را در سراسر کشور آغاز کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: مدیریت جدید باید بتواند در جهت شناسایی استعدادهای ورزشی بکوشد.

نماینده مردم شهریار، شهرقدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه متقاضیان خرید سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال باید حائز شرایط لازم باشند، عنوان کرد: لازم است طبق شرایط معین افراد اقدام به خرید سرخابی‌ها کنند و بنابر نظارتی که صورت می‌گیرد، در یک بازه زمانی 3 یا 4 ساله مشخص کنند که قرار است چه فعالیت‌هایی داشته باشند.

گروسی ادامه داد: با توجه به اینکه مالکان جدید اختیار دو باشگاه را دارند اما باید تلاش در احیای آن داشته باشند نه اینکه شرایط آنها را بدتر کنند زیرا در نهایت هر کدام از این باشگاه‌ها دارای طرفداران میلیونی هستند که نباید با احساساتشان بازی شود.

وی در ادامه افزود: باید شرایطی برای خریداران گذاشته شود که در مقطعی که خصوصی شدند، شاهد رشد عملکرد آنها باشیم همچنین دولت باید بعد از واگذاری در صورت نیاز از طریق اعطای وام کم بهره یا بدون بهره باشگاه‌ها را حمایت کند.

عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در پایان به سایت خانه ملت گفت: موضوع مورد اهمیت دیگر این است که وزارت ورزش و سازمان خصوصی‌سازی در امر واگذاری پرسپولیس و استقلال باید به گونه‌ای رفتار کنند که روند مزایده به دور از هرگونه شک و شبهه‌ای برگزار شود.