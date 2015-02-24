سینما در آبادان یک مطالبه جدی است

حجت الله ایوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پنجاه و دومین جشنواره منطقه ای سینمای جوان اروند اظهار کرد: از اینکه جشنواره هایی مانند سینمای جوان اروند در استان ها برگزار می شود خوشحال هستم.

وی افزود: آبادان سابقه درخشانی در سینما داشته و دارد به همین دلیل فکر می کنم در کل استان خوزستان به ویژه آبادان، سینما یک مطالبه است.

رئیس سازمان سینمایی کشور تصریح کرد: در چند ماه گذشته یکی از برنامه های درخشان انجمن سینمای جوانان، جشنواره های استانی بود و از این موضوع بسیار خرسند هستم.

ایوبی با اشاره به اهداف سازمان سینمایی کشور بیان کرد: آرزوی ما این بود که تمرکززدایی کنیم و عدالت فرهنگی شعارمان بوده است.

وی بیان کرد: بر اساس خبرهایی که دارم استقبال مردم و قشر جوان از پنجاه و دومین جشنواره سینمای جوان اروند بسیار خوب بوده است و از جامعه سینما بی نهایت سپاسگذارم که این جشنواره را جدی گرفتند. در حال حاضر بخشی از سینماگران در آبادان هستند و بخش عمده ای در جشنواره ای که در اهواز در حال برگزاری است حضور دارند.

رئیس سازمان سینمایی کشور با اشاره به سینما یادآور شد: سینما بهترین بهانه برای دور هم جمع شدن در یک فضای، خوب، منطقی، قابل قبول و دوست داشتنی است و امیدوارم همه ما قدر سینما را بدانیم.

ایوبی در خصوص میزان استقبال از پنجاه و دومین جشنواره منطقه سینمای جوان اروند بیان کرد: بر اساس خبرهایی که دارم میزان استقبال از پنجاه و دومین جشنواره منطقه سینمای جوان اروند مطلوب بوده است و آثار رضایت در چهره اهالی سینما کاملا مشهود است.