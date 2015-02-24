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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۲۹

تحلیلگر یمنی:

اقدامات «عبدربه منصور هادی» شرایط یمن را بحرانی‌تر خواهد کرد

اقدامات «عبدربه منصور هادی» شرایط یمن را بحرانی‌تر خواهد کرد

یک تحلیلگر یمنی درباره اقدامات اخیر رئیس جمهور یمن در ترک کاخ ریاست جمهوری در صنعا و فرار به جنوب این کشور انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «حامد البخیتی» تحلیلگر سیاسی در یمن با تکذیب احتمال آغاز جنگ انصارالله علیه جنوب یمن، افزود: این مسائل تنها شایعاتی است که در رسانه ها مطرح می شود.

وی افزود: برخی در نظر دارند جریانهای جنوب یمن را به قرار گرفتن در کنار «عبدربه منصور هادی» تحریک کنند اما این مسئله با مخالفت برخی از همین جریانها روبرو است.

این تحلیلگر سیاسی تاکید کرد: جنبش انصارالله از تمامی جریانهای سیاسی یمن خواسته است برای تکمیل گفتگوها درباره تشکیل شورای اجرایی اداره امور کشور وارد مذاکرات سیاسی شوند.

کد مطلب 2505344

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