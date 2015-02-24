تیم من شانسی برای قهرمانی ندارد!/ ۴ تا ۶ هفته دور از میدان هستم

وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت مصدومیت خود، ضمن بیان مطلب فوق اظهارکرد: خدا را شکر میکنم رباط صلیبی من مشکلی ندارد. آنطور که دکتر معالج به من گفته است، پی سی ال من دچار کشیدگی شدید شده و غضروف پایم هم دچار مشکل شده است. البته باید طول درمان را طی کنم که بر این اساس ۴ تا ۶ هفته دور از میدان خواهم بود.
وی در پاسخ به این پرسش که غیبت شما در این شرایط حساس به ضرر تیم نخواهد شد، افزود: اتفاقی است که رخ داده و دیگر نمیشود کاری کرد. من بیشتر از خودم برای حمید احمدی بازیکن جوان تیم خودمان ناراحتم که دچار شکستگی استخوان شده و دو سه ماه باید دور از میدان باشد و استراحت کند. بهرحال فوتبال برد و باخت دارد و این مصدومیتها هم جزیی از ورزش است.
بازیکن - مربی تیم فوتسال تاسیسات دریایی درباره بدشانسی تیم خود در روزهای حساس لیگ فوتسال عنوان کرد: در دو سه هفته آخر ما خیلی بدشانسی آوردهایم. اعتقادم این است که حالا کار خیلی برایمان سخت شده است. البته جوانها را به میدان میفرستیم و آنها همیشه نشان دادند قابل اعتماد هستند.
وی ادامه داد: ما به خواستههایی که داشتیم، رسیدهایم. از اول فصل دنبال این بودیم که جزو چهار تیم اول لیگ باشیم که ۱۵ هفته نباختیم و بیش از ۱۰ هفته هم صدرنشین بودیم. امسال شش، هفت تیم بودند که شانس قهرمانی داشتند و از ما بهتر بودند.
از شمسایی در خصوص شانس قهرمانی این تیم پرسیدیم که پاسخ داد: من از روز اول هم شانس قهرمانی را برای خودمان قایل نبودم و حالا هم نمیبینم. کسی روی ما حساب نمیکرد ولی در هر حال ما به خواسته خودمان رسیدیم.
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