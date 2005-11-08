بيش از 150 مقاله در كنگره علوم باغباني ارائه مي شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر" در مشهد، دكتر غلامحسين داوري نژاد هدف از اين كنگره را ارائه دستاوردهاي پژوهشي در علوم باغباني ايران و بررسي مشكلات، چالش ها و جستجوي راهكارهاي مناسب ذكر كرد و افزود: اين كنگره با حضور معاون وزير جهاد كشاورزي، نماينده ولي فقيه امام جمعه و استاندار استان خراسان رضوي برگزار مي شود.

وي در ادامه تصريح كرد: هزار و 12مقاله به اين كنگره ارسال شده است كه از اين تعداد 189 مقاله به صورت شفاهي و 454 مقاله به صورت پوستر ارائه مي شود.

داوري نژاد اضافه كرد: دستاوردهاي نوين روش هاي آزمايشگاهي، كاربرد روش هاي جديد توليد و توليد صنعتي و صادراتي محصولات باغباني مسايل جديدي را در ابعاد كلان علمي و اقتصادي مطرح مي سازد كه لازم است اعضاي جامعه باغباني، متخصصين و كارشناسان آن گردهم آيند و در مسير شناسايي و يافتن بهترين پاسخ ها گام بردارند.

به گزارش "مهر"، جلسه افتتاحييه اين كنگره ساعت 17 آبان ماه سال جاري در تالار ابن ميثم دانشگاه فردوسي مشهد برگزار مي شود.