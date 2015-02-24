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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۳۲

تا پایان اسفندماه؛

مهلت ثبت‌نام استعدادهای برتر حوزه تمدید شد

مهلت ثبت‌نام استعدادهای برتر حوزه تمدید شد

زمان ثبت نامه استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه تا پایان اسفند 93 تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت امور استعدادهای برتر حوزه‌های علمیه با توجه به درخواست عده‌ای از روحانیون برای تمدید زمان ثبت نام در طرح شناسایی استعدادهای برتر، مهلت ثبت نام را از 5 اسفندماه به پایان اسفند 93 تمدید کرد.

این طرح شامل روحانیونی می‌شود که برای آنها از طریق سامانه 3000462525 پیامک «واجد شرایط شرکت در مصاحبه» ارسال شده باشد.

این افراد می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر به نشانیnokhbegan.ismc.ir و مطالعه دفترچه راهنما، ثبت‌نام کنند.

همچنین طلاب استان قم می‌توانند با مراجعه به مرکز امور نخبگان و استعدادهای برتر واقع در ابتدای بلوار شهید صدوقی، میدان شهید مفتح و طلاب شهرستان‌ها با مراجعه به مرکز مدیریت استان خود نسبت به ثبت نام در این طرح مراجعه کنند.

کد مطلب 2505351
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