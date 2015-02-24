ظریف بعدازظهر امروز در بغداد/امضای توافق لغو روادید ایران با عراق

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان بعد از ظهر امروز وارد بغداد خواهد شد.

بر اساس این گزارش محمد جواد ظریف قرار است در سفر یک روزه خود به عراق، بعدازظهر امروز با ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق و همچنین حیدر العبادی نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کند.

هدف سفر وزیر امور خارجه کشورمان به عراق، امضای توافقنامه لغو روادید سیاسی و خدمت بین ایران و عراق است که مقدمات اولیه آن فراهم شده است.

محمد جواد ظریف امشب در پایان ملاقات ها، بغداد را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.

وزیر امور خارجه روزهای شنبه و یکشنبه در ژنو در راستای مذاکرات هسته ای با همتای آمریکایی خود دیدار داشت و در پایان این مذاکرات،سوئیس را به مقصد عراق ترک کرد.