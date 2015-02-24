به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضانیری به يمن وجود آقاي حاج عبدالكريم حقشناس با حضرت امام خميني(ره) مرتبط شد و در مسير انقلاب و خدمترساني به آن قرار گرفت و با ورود حضرت امام خميني به مدرسهی رفاه و علوي از خادمين ايشان بود. وي در رفتوآمدهايش به مسجد امينالدوله با جمعيت مؤتلفهی اسلامی پيوند خورد كه شاخصترين افراد آن شهيد حاج صادق اماني، شهيد حاج اسدالله لاجوردي، شهيد حاج مهدي عراقي، حاج حبيبالله عسگراولادي و... بودند.
وی پس از پيروزي انقلاب و تشكيل كميته امداد به فرمان امام خميني، فعاليت امدادي و خدماتي خود را به صورت رسمی و تشكيلاتي شروع کرد و خدمات ارزنده و خداپسندانهاي از تجهيز بيمارستانها تا خدمترساني به مردم فقير و مستضعف منطقه بشاگرد، جاسك، جنوب خراسان و ديگر نقاط كشور ارائه داد. از جمله فعاليتهاي ايشان كه جنبهی فراملي دارد تأسيس انجمن خيريهی بينالمللي است كه سعي در ارتباط و هماهنگي مراكز خيريه در جهان دارد.
کتاب خاطرات نیری که به تازگی با عنوان «نیم قرن خدمت» منتشر شده است روز دوشنبه یازدهم اسفندماه از ساعت۱۵ در فرهنگسرای امام(ره) واقع در نیاوران، خیابان شهید باهنر، بین جماران و سه راه یاسر، خیابان امیر سلیمانی با حضور شخصیت های کشوری، لشگری، اصحاب قلم و رسانه برگزار می شود.
بنا بر اعلام برگزار کنندگان این مراسم آیت الله موحدی کرمانی(عضو خبرگان رهبری)، حجتالاسلام روحالله حسینیان(رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی) و سیدرضا نیری در این برنامه به سخنرانی خواهند پرداخت.
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