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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۵۸

روز آرام مدعیان روی تاتامی لیگ برتر جودو

روز آرام مدعیان روی تاتامی لیگ برتر جودو

هفته سوم از رقابتهای لیگ برتر جودو باشگاههای کشور در حالی فردا پنجشنبه در سالن شهید افراسیابی برگزار می شود که تیم های مدعی روز سختی را پیش رو ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابتهای این هفته تیم ها چهار بار به روی تاتامی می روند که اگر در میان تیم های بالانشین جدول پاس قوامین در پیکار با شهبای گلوبندک ، پاس خراسان رضوی و هیات جودو قزوین روز پرکاری را پیش رو دارد. 

اما میزان و پاس در دیدارهای خود با تیم های میانه جدول پیکار می کنند و بیشتر به فکر افزایش تفاضل برد انفرادی خود هستند تا در روز پایانی با مشکل مواجه نشوند. 

برنامه کامل هفته سوم :

دور اول:

شبهای گلوبندک - پاس قوامین

هیئت جودو نوشهر - موسسه مالی و اعتباری میزان خراسان شمالی

ثامن الحجج خراسان رضوی - نفت مسجد سلیمان

هیئت جودو قزوین - پالایش گاز ایلام

دور دوم:

هیئت جودو نوشهر - پاس قوامین

ثامن الحجج خراسان رضوی- شبهای گلوبندک

هیئت جودو قزوین - موسسه مالی و اعتباری میزان خراسان شمالی

پالایش گاز ایلام - نفت مسجد سلیمان

دور سوم:

ثامن الحجج خراسان رضوی - پاس قوامین

هیئت جودو قزوین - هیئت جودو نوشهر

پالایش گاز ایلام- شبهای گلوبندک

نفت مسجد سلیمان - موسسه مالی و اعتباری میزان خراسان شمالی

دور چهارم:

هیئت جودو قزوین - پاس قوامین

پالایش گاز ایلام - ثامن الحجج خراسان رضوی

نفت مسجد سلیمان- هیئت جودو نوشهر

موسسه مالی و اعتباری میزان خراسان شمالی- شبهای گلوبندک

کد مطلب 2505359

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