حضور در لیگ برتر جودو اهمیت زیادی دارد

ایمان نیک اقبال ملی پوش تیم شبهای گلوبندک با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: اولین سال است که در لیگ برتر بزرگسالان مسابقه می دهم. پیش از این حتی شرایط آن پیش نیامده بود که در لیگ دسته یک هم بازی کنم. بیشتر بازیکنان تیم ملی جوانان در این دوره از رقابتهای لیگ با تیم رستوران شبهای گلوبندک قرارداد بسته اند.

وی ادامه داد: وزن 60 کیلوگرم تیم ما در جایزه بزرگ بزرگسالان به مدال طلا رسید، وزن 73 پنجم شد من هم که در 81 برنز گرفتم ، تیم خوبی داریم اما رقابتهای لیگ سخت است زیرا بهترین های جودو کشور در آن حاضر می شوند من هر مسابقه ای که در لیگ بازی می کنم به اندازه سه مسابقه قهرمانی بزرگسالان فشار متحمل می شوم و سطح مسابقات بسیار بالاست.

ملی پوش جوان جودو به آسیب دیدگی خود در اردوی تیم ملی اشاره کرد و گفت: در اردوی تیم ملی بزرگسالان از ناحیه مچ پا دچار آسیب دیدگی شدم اکنون نیز پایم در گچ است، نمی دانم به رقابتهای این هفته لیگ خواهم رسید یا خیر همه چیز بستگی به نظر پزشک معالجم دارد اما در دو هفته آغازین مسابقه دادم.

نیک اقبال اعلام کرد: تیم ما تیم جوانی است و هدفمان بیشتر کسب تجربه است اما در هیچ مبارزه ای کم نمی گذاریم و سعی می کنیم بهترین نمایش را روی تاتامی داشته باشیم، 5 یا 6 مسابقه دادن در یک روز برای قهرمانان که مسابقات برون مرزی شرکت کرده اند کار دشواری نیست، زیرا برای رسیدن به فینال مجبور هستی چندین مسابقه سخت را پشت سر بگذاری از این رو فشار زیادی از نظر تعداد مسابقه در هفته های لیگ به من وارد نمی شود.

وی در پایان به مهمترین بازی این هفته تیم خود با پاس قوامین اشاره کرد و گفت: پاس یکی از بهترین تیم های لیگ امسال است. از نظر من پیروزی مقابل تیم پاس قوامین کار بسیار دشواری است و بازیکنان خوبی در لیگ امسال دارند، سایر تیمها ترکیبی از بازیکنان جوان و بزرگسال هستند اما قوامین با بزرگسالان در لیگ شرکت کرده است و این کار را برای رقبایش سخت می کند.

هفته سوم از رقابتهای لیگ برتر جودو فردا پنجشنبه در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار خواهد شد.