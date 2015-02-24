آخرین میخ بر تابوت نتانیاهو/ آب سردی که بی بی را زمینگیر کرد

گروه بین الملل - عبدالحمید بیاتی: «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی چند سالی است که در خصوص ایران بر روی یک مدار مستقیم حرکت می کند. این مدار مستقیم به گونه ای ترسیم شده که با استفاده از هر اهرمی باید جلوی پیشرفت هسته ای ایران گرفته شده و از توافق احتمالی میان تهران و کشورهای غربی جلوگیری شود.

در همین راستا نخست وزیر رژیم صهیونیستی اقدامات فراوانی انجام داده و ادعاهای بیشماری همچون قریب الوقوع بودن دسترسی ایران به سلاح هسته ای و اینکه ۱+۵ با امضای توافق موقت ژنو بدترین کار ممکن را انجام داد، را مطرح کرد و حتی در سال ۲۰۱۲ و در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با نشان دادن تصویری ابتدایی و نقاشی شده در مورد احتمال دسترسی ایران به سلاح اتمی، تا مدت ها موجب مسخره شدن خود را از سوی رسانه ها را فراهم کرد.

تکرار پی در پی این ادعا که «ایران در پی سلاح هسته ای» است موجب شده بود تا اغلب کشورهای غربی و مردم این کشورها که اطلاع درستی از فعالیت صلح آمیز هسته ای ایران ندارند به این باور برسند که اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی در این رابطه درست است و از آنجا که رسانه های قدرتمند غرب ارتباطی تنگاتنگ با صهیونیسم بین الملل دارند، این ادعای مقامات تل آویو با آب و تاب فراون در رسانه ها منتشر می شد تا بلکه شاید واژه «ایران مجهز به سلاح هسته ای» در مغز جهانیان حک شود.

اما با این وجود شب گذشته اسنادی توسط روزنامه گاردین و شبکه الجزیره منتشر شد که در شرایط فعلی می توان از آن به عنوان آخرین میخ بر تابوت نتانیاهو یاد کرد.

بر اساس گزارش های منتشر شده در گاردین و الجزیره، حجم گسترده‌ ای از اسناد محرمانه اطلاعاتی سازمان‌ هایی چون موساد و نیز سازمان‌ های اطلاعاتی بریتانیا، روسیه و آفریقای جنوبی درز کرده و به زودی منتشر می‌شود. بر اساس یکی از این اسناد، موساد درباره برنامه اتمی ایران نظری خلاف دیدگاه نخست وزیر اسرائیل داشته است.

شبکه الجزیره روز دوشنبه چهارم اسفند در گزارشی اعلام کرد که اسناد یاد شده به دست این شبکه رسیده و در حال بررسی صحت آن با همکاری روزنامه گاردین است و به تدریج این گزارش‌ ها را منتشر خواهد کرد.

به گزارش گاردین، این اسناد نشان می‌ دهد بررسی‌ ها و ارزیابی‌ های موساد با گفته‌های بنیامین نتانیاهو، در مورد برنامه زمانی احتمالی دستیابی ایران به بمب اتمی، یکسان و همسو نبوده است.

در بخشی از این مدارک که از اسناد ارتباطی سازمان اطلاعات آفریقای جنوبی به دست آمده است، مشخص شده که بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی، «ایران به اندازه کافی اورانیوم برای غنی‌سازی بیشتر در اختیار ندارد».

بنیامین نتانیاهو در سخنرانی سال ۲۰۱۲ خود در مجمع عمومی سازمان ملل، با نشان دادن یک نمودار درباره روند رسیدن ایران به بمب هسته‌ای، نسبت به خطر دستیابی ایران به سلاح اتمی هشدار داد.

سایت خبری «بیزنس اینسایدر» هم در گزارشی اعلام کرد که این بزرگترین درز اسناد اطلاعاتی از زمان «ادوارد اسنودن» است. ادوارد اسنودن پس از خروج از آمریکا به هنگ‌کنگ رفت و اسناد گسترده‌ای از برنامه‌های شنود و دسترسی به ایمیل و اطلاعات خصوصی شهروندان آمریکایی منتشر کرد. وی هم اکنون در روسیه زندگی می‌کند.

الجزیره گفته است که با انتشار این اسناد، زاویه تازه‌ای به سازمان‌های اطلاعاتی در جهان گشوده خواهد شد.

این اسناد مربوط به سال‌های ۲۰۰۶ تا دسامبر ۲۰۱۴ میلادی است. گاردین و الجزیره گفته‌اند مشغول بررسی این اسناد هستند تا نام اشخاصی که در آن ذکر شده را مخفی نگه‌دارند تا زندگی کسی یا منابع احتمالی ذکر شده در این گزارش‌ها به خطر نیفتد.

گزارش بیزنس اینسایدر حاکی است در این اسناد، «برآوردهای واقعی اسرائیل در خصوص روند پیشرفت برنامه اتمی ایران»، برنامه سازمان اطلاعاتی بریتانیا – ام آی سیکس – برای «تربیت جاسوس در کره شمالی» و نیز برنامه‌هایی برای هدف قرار دادن رهبر اتحادیه آفریقا، جمع‌ آوری و منتشر می‌شود.

همچنین اسناد هماهنگی و ارتباط میان پرسنل اطلاعاتی میان سازمان‌هایی چون موساد و ام‌آی سیکس با سازمان‌های اطلاعاتی آمریکایی و سازمان اطلاعاتی آفریقای جنوبی و همچنین دیگر عوامل اطلاعاتی در خاورمیانه و آسیا در این اسناد جمع‌ وجود دارد.

سخنرانی بیهوده

این اسناد در حالی منتشر می شود که نتانیاهو در ماه آتی میلادی برای هشدار دادن در مورد توافق احتمالی ایران با ۱+۵، در کنگره آمریکا سخنرانی خواهد کرد. با توجه به آنکه گزارش روز گذشته گاردین و الجزیره به نوعی دروغ بودن ادعاهای چند سال اخیر وی درباره ایران را به اثبات رسانده حال باید دید «بی بی» در کپیتال هیل برای ایجاد جود ضد ایرانی به چه حربه ای متوسل خواهد شد.

در شرایطی که نتانیاهو از هر فرصتی حتی سخنرانی ماه مارس در کنگره، قصد بهره برداری در انتخابات ۱۷ مارس را دارد، و از سوی دیگر احزاب رقیب نیز از هر فرصتی برای ضربه زدن به وی استفاده می کنند اسناد افشا شده در دستان مخالفان نتانیاهو می تواند به عنوان یک اسلحه قدرتمند محسوب شود . در این میان برخی کارشناسان معتقدند با توجه به آنکه مقامات رژیم صیونیستی به ایران به عنوان یک تهدید خارجی نگاه می کنند ممکن است در این رابطه انتقاد زیادی را متوجه نتانیاهو نکرده و از این اسناد فقط به عنوان اهرمی برای مهار بی بی استفاده کنند.