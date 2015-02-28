به گزارش خبرگزاری مهر، حسین گروسی با بیان اینکه در زمینه دو شغله بودن افراد به خصوص رئیس فدراسیون‌ها کمی ابهام وجود دارد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: پیشنهادمان این است که وزارت ورزش و جوانان به همراه سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه جلسه‌ای برگزار کرده و نظر کارشناسی قانونی بدهند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این زمینه دچار دوگانگی در قانون هستیم که برای رفع آن ابتدا باید مشخص شود دو شغله بودن مشکلی برای حوزه ورزش ایجاد می‌کند یا خیر.

نماینده مردم شهریار، شهرقدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه اظهار نظرها در این زمینه متفاوت شده، یادآور شد: فدراسیون های خارجی حالت NGO دارند و به صورت مستقل فعالیت می‌کنند که موفق هم هستند اما در کشور ما فدراسیون‌ها به علت دریافت قسمتی از بودجه از دولت، دولتی محسوب می‌شوند.

گروسی در ادامه با بیان اینکه محور تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس پیشرفت در حوزه ورزش کشور باشد، عنوان کرد: بر همین اساس می‌توان حضور افراد در پست ریاست فدراسیون‌ها را بررسی کرد و دید آنهایی که دو شغله هستند، توانسته‌اند باعث پیشرفت ورزش مربوطه شوند یا موجب رکود آن شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه باید قانون در این زمینه شفاف‌سازی شود، بتصریح کرد: از آنجایی که فدراسیون‌ها از دولت بودجه می‌گیرند، تعارض زیاد شده است چرا که طبق قانون فعالیت در دو سازمان که از دولت بودجه دریافت می‌کنند، خلاف قانون است.

نماینده مردم شهریار، شهرقدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: از طرفی برخی افراد دلایلی می‌آورند که ریاست فدراسیون‌ها شغل دولتی محسوب نمی‌شود، از این رو لازم است شفاف‌‎سازی در قانون صورت گیرد.