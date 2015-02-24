تعداد موسسات قرآنی مردمی بوشهر ۳۲ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین ناصری صبح سه‌شنبه در نشست هماهنگی برگزاری برنامه‌های قرآنی بوشهر اظهار داشت: تلاش‌های بسیار خوبی به منظور توسعه برنامه‌های قرآنی در سطح استان بوشهر صورت گرفته است و طرح‌های خوبی را در دست اجرا داریم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۳۰ موسسه قرآنی دارای پروانه فعالیت تحت نظارت دارالقرآن تبلیغات اسلامی استان بوشهر به فعالیت های متنوع قرآنی مشغول هستند.

مسئول دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر خاطرنشان ساخت: در سال جاری تعداد موسسات قرآنی مردمی استان بوشهر نسبت به سال گذشته ۳۲ درصد افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اهمیت ارتقای مهارت های علمی و عملی مجریان طرح های قرآنی، تصریح کرد: اولین کارگاه آموزشی سطح یک مدیران موسسات قرآنی استان بوشهر با همکاری و مشارکت اتحادیه قرآنی مردمی استان برگزار می‌شود.

ناصری اضافه کرد: یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های کاری دارالقرآن، به روز کردن دانش و توان اجرایی مدیران موسسات قرآنی است که این کارگاه در کاهش مشکلات و توانمندسازی مدیران نقشی مهم و اساسی خواهد داشت.

وی از برگزاری این کارگاه در روزهای ششم و هفتم اسفندماه خبر داد و افزود: این کارگاه با حضور حسین بهبودی مدیر امور استان ها و موسسات سازمان دارالقرآن و اسماعیل ناصری از مدرسان کشوری برگزار خواهد شد.

مسئول دارالقرآن اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر از حضور همه مدیران موسسات دارای مجوز و در حال ثبت و مدیران خانه‌های قرآنی در این کارگاه خبر داد و بیان داشت: این کارگاه در سازمان تبلیغات اسلامی بوشهر برگزار می‌شود.