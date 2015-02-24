  1. استانها
  2. کرمان
۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۰۰

موسوی:

کشت گیاهان دارویی در کرمان رونق می گیرد/خشکسالی مشکل بزرگ کشاورزی

کشت گیاهان دارویی در کرمان رونق می گیرد/خشکسالی مشکل بزرگ کشاورزی

کرمان - رییس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با اشاره به عرصه های گسترده گیاهان دارویی در جنوب کرمان گفت: دشت های بکر و طبیعت مناسب جنوب کرمان زمینه را برای توسعه صنعت کشت گیاهان دارویی مهیا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید یعقوب موسوی شب گذشته در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل منابع طبیعی جنوب کرمان اظهارداشت: جنوب استان کرمان از نظر کشاورزی یکی از قطبهای توسعه ای کشور محسوب می شود و می توان با شناسایی نقاط قوت و رفع مشکلات توسعه اقتصادی را در این منطقه دنبال کرد.

وی تصریح کرد: یکی از پتانسیل های جنوب کرمان وضعیت مناسب برای کشت گیاهان دارویی است و انتظار داریم در همین راستا صنایع تبدیلی و بسته بندی نیز در این زمینه در جنوب کرمان توسعه یابد.

موسوی ادامه داد: در این صورت زمینه صادرات گیاهان دارویی که برخی از آنها در جنوب کرمان منحصر به فرد هستند نیز فراهم می شود و ارز آوری به دنبال خواهد داشت.

وی همچنین به خشکسالی در جنوب کرمان اشاره کرد و گفت: کم آبی ها در کنار خسارت هایی که به کشاورزی و کشاورزان وارد کرده است به عرصه های طبیعی به خصوص در بخش گیاهان دارویی و جنگل ها و مراتع نیز خسارت وارد کرده است که مشکلاتی را برای بهره برداران به دنبال داشته است.

وی خواستار تخصیص اعبارات بیشتر در زمینه آبخیز داری و استحصال آبهای جاری در جنوب استان کرمان شد و افزود: در صورت اجرای طرح های آبخیزداری می توان سفره های آب زیر زمینی را تغذیه کرد.

مدیرکل حوزه ریاست و مدیریت عملکرد سازمان جنگل ها و مراتع کشور نیز در ادامه جنوب کرمان را یکی از مناطق بکر جنگلی در کشور دانست و افزود: این ذخیره گاه ها در طبیعت و منابع طبیعی کشور نقش کلیدی دارد و حفاظت و نگهداری از آنها بسیار با اهمیت است.

نگهدار اسکندری گفت: خشکسالی و گسترش بیابانها یکی از چالش ها در عرصه های منابع طبیعی کرمان است که باید برای مقابله با این پدیده ها برنامه ریزی صورت گیرد.

کد مطلب 2505372

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها