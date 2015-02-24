کشت گیاهان دارویی در کرمان رونق می گیرد/خشکسالی مشکل بزرگ کشاورزی

به گزارش خبرنگار مهر، سید یعقوب موسوی شب گذشته در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل منابع طبیعی جنوب کرمان اظهارداشت: جنوب استان کرمان از نظر کشاورزی یکی از قطبهای توسعه ای کشور محسوب می شود و می توان با شناسایی نقاط قوت و رفع مشکلات توسعه اقتصادی را در این منطقه دنبال کرد.

وی تصریح کرد: یکی از پتانسیل های جنوب کرمان وضعیت مناسب برای کشت گیاهان دارویی است و انتظار داریم در همین راستا صنایع تبدیلی و بسته بندی نیز در این زمینه در جنوب کرمان توسعه یابد.

موسوی ادامه داد: در این صورت زمینه صادرات گیاهان دارویی که برخی از آنها در جنوب کرمان منحصر به فرد هستند نیز فراهم می شود و ارز آوری به دنبال خواهد داشت.

وی همچنین به خشکسالی در جنوب کرمان اشاره کرد و گفت: کم آبی ها در کنار خسارت هایی که به کشاورزی و کشاورزان وارد کرده است به عرصه های طبیعی به خصوص در بخش گیاهان دارویی و جنگل ها و مراتع نیز خسارت وارد کرده است که مشکلاتی را برای بهره برداران به دنبال داشته است.

وی خواستار تخصیص اعبارات بیشتر در زمینه آبخیز داری و استحصال آبهای جاری در جنوب استان کرمان شد و افزود: در صورت اجرای طرح های آبخیزداری می توان سفره های آب زیر زمینی را تغذیه کرد.

مدیرکل حوزه ریاست و مدیریت عملکرد سازمان جنگل ها و مراتع کشور نیز در ادامه جنوب کرمان را یکی از مناطق بکر جنگلی در کشور دانست و افزود: این ذخیره گاه ها در طبیعت و منابع طبیعی کشور نقش کلیدی دارد و حفاظت و نگهداری از آنها بسیار با اهمیت است.

نگهدار اسکندری گفت: خشکسالی و گسترش بیابانها یکی از چالش ها در عرصه های منابع طبیعی کرمان است که باید برای مقابله با این پدیده ها برنامه ریزی صورت گیرد.