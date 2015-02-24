حسن خدابنده لو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های جمعیت هلال احمر در ایام تعطیلات نوروز، اظهار داشت: از این ۲۴ پایگاه ۱۴ پایگاه امداد و نجات ثابت، سیار و موقت و۱۰ پایگاه امداد و نجات و پشتیبانی آماده خدمات رسانی امدادی به حوادث احتمالی در جاده ها هستند.

وی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در مسیرهای درون شهری استان کردستان در ایام تعطیلات سال جدید، افزود: همچنین در ایام نوروز ۹ پایگاه از مجموع ۱۴ پایگاه امداد و نجات بین شهری از استانداردهای لازم برای اسکان در راه ماندگان و حادثه دیدگان برخوردار هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کردستان با اشاره به این مطلب که سال گذشته قریب به دو میلیون نفر به این استان مسافرت کردند، بیان کرد: کردستان استانی مهمان پذیر است و همراهی و همکاری دستگاه های اجرایی در راستای خدمات رسانی هر چه بهتر به مسافران امری ضروری است و به همین دلیل انتظار می رود که خدمت رسانی به مسافران نوروزی تنها محدود به جلسات نباشد.

خدابنده لو یادآور شد: فراهم کردن زمینه های رفاهی، اسکان و پذیرایی مناسب از میهمانان نوروزی از اولویت های کاری است و انتظار می رود دیگر دستگاه های مرتبط نیز تمهیدات لازم را در این راستا در نظر بگیرند.

وی با اشاره به تمهیدات صورت گرفته در راستای پذیرایی مناسب از مسافران نوروزی در استان کردستان ادامه داد: هدف از برگزاری این جلسه هماهنگی، تعامل و انسجام بیشتر بین دستگاه های اجرایی در راستای تحقق اهداف و ایجاد بستری مناسب برای مسافران است و انتظار می رود با فراهم کردن شرایط مناسب شاهد ورود گردشگران بیشتر به استان باشیم.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کردستان گفت: پایگاه های جمعیت هلال احمر در سطح استان، بین جاده ها و داخل شهر به صورت ۲۴ ساعته آماده خدمات رسانی به مسافران هستند.

خدابنده لو اظهار داشت: در راستای خدمات رسانی هر چه بهتر جمعیت هلال احمر برای افراد مستقر در پایگاه ها دوره های بازآموزی امداد و نجات نوروزی را برای به روز کردن معلومات علمی و عملی برگزار کرده است.

وی با اشاره به زمان اجرایی کردن طرح نوروزی جمعیت هلال احمر استان کردستان که با سایر نقاط کشور انجام می شود، افزود: طرح امداد و نجات نوروزی از ۲۵ اسفند آغاز و تا ۱۵ فروردین به صورت ۲۴ ساعته در سطح استان کردستان اجرا می شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: ۲۵ پایگاه نوروزی در قالب دو طرح ملی امداد و نجات نوروزی و ایمنی و سلامت به صورت سراسری در کشور و استان کردستان فعالیت دارند.

خدابنده لو یادآور شد: طرح ایمنی و سلامت از ۲۵ اسفند شروع و تا ۱۵ فروردین ادامه دارد و ۲۵ پست راهنمایی مسافرین در مبادی ورودی و خروجی شهرستان های استان آماده خدمت رسانی هستند.

وی ادامه داد: در این پایگاه های تمامی خدمات بهداشتی، راهنمایی و آموزش به مسافران ارائه می شود و در کنار این پایگاه ها همچنین خیمه های نماز برای نمازگزاران برپا شده است.

مدیرعامل هلال احمر کردستان گفت: انتظار می رود با برنامه ریزی های لازم، تعامل دستگاه های اجرایی و فراهم ساختن بسترهای مناسب در سال جاری شاهد خدمات رسانی هر چه بهتر به مسافران نوروزی استان کردستان باشیم.

وی در پایان گفت: جمعیت هلال احمر با استفاده از تمامی نیروها و ظرفیت های مردمی تلاش می کند که به بهترین شکل ممکن به مردم خدمت رسانی کند و به همین دلیل نیز بر اساس ارزیابی های صورت گرفته در سال های گذشته عملکرد رضایت بخشی داشته است و باید تلاش کنیم که این وضعیت را در سال جاری ارتقا دهیم.