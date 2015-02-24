به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی در جلسه مشترک با اساتید مدرسه علمیه خواهران معصومیه قم با بیان اینکه نگاه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به این مدرسه علمیه یک نگاه ویژه است، گفت: این مرکز در نظر دارد در شهر قم مدرسه علمیه آزاد راه‌اندازی کند و امیدواریم این مدرسه علمیه برای اولین بار در مدرسه علمیه معصومیه راه‌اندازی شود.

وی افزود: این مدرسه علمیه برای ادامه تحصیل اساتید خواهری که مایلند در سال تحصیلی 94-95 دروس آزاد سطوح عالی را بگذرانند فعالیت خواهد کرد. این آموزش ویژه کسانی است که به شکل رسمی در واحدهای آموزشی تربیتی در حال تحصیل نیستند و ویژگی آن این است که نمرات پایان نیمسال آن معتبر خواهد بود.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور در قسمت دیگری از سخنان خود سیاست این مرکز را مدرسه محوری در مدارس علمیه دانست و خاطرنشان کرد: باید به تدریج به جایی برسیم که 100 درصد اساتید واحدهای حوزوی را بانوان تشکیل دهند. البته برای رسیدن به این جایگاه به برنامه‌ریزی نیاز داریم.

وی با اشاره به لزوم راه‌اندازی پژوهشکده حوزوی از سوی دفتر تبلیغات اسلامی برای مدرسه علمیه معصومیه، یادآور شد: هر اندازه دفتر تبلیغات اسلامی در این زمینه مساعدت کند، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران نیز سرمایه‌گذاری می‌کند.

حجت‌الاسلام جمشیدی حضور در فضای مجازی را یک فرصت دانست و گفت: ما باید این مساله را جدی بگیریم و برای آن برنامه‌ریزی کنیم تا طلبه از ابتدای ورود به حوزه با یک بسته آموزشی و مهارتی برای اثرگذاری در فضای مجازی مواجه باشد.

در این جلسه همچنین حجت‌الاسلام غلام‌عباس عشرتی مدیر مدرسه علمیه معصومیه با اشاره به تحصیل بانوان طلبه در مقاطع تحصیلی سطح دو، سه و چهار در این واحد حوزوی، اظهار کرد: در حال حاضر 390 نفر در مقطع سطح دو، 360 نفر در مقطع سطح سه و 14 نفر در مقطع سطح چهار در این مدرسه علمیه تحصیل می‌کنند.

وی با اشاره به فعالیت شورای آموزشی و شورای پژوهشی در این واحد حوزوی یادآور شد: جلسات اخلاق و نشست خانوادگی با حضور طلاب و خانواده‌های آنها به صورت مستمر در این مدرسه علمیه برگزار می‌شود.

در این جلسه معاونان آموزش، پژوهش و فرهنگی و برخی اساتید مدرسه علمیه معصومیه به بیان دیدگاه‌های خود در مورد مسائل حوزه پرداختند.