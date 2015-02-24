تولید سالیانه ۷۰۰ هزار تن آلاینده / رمزگشایی از ذرات ۲.۵ میکرون

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک با بیان اینکه هدف ما در شهرداری ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان است، گفت: آلودگی هوا مهمترین چالش امروز شهر ما است که آسیب جدی به ارتقاء کیفی و کمی زندگی در شهر وارد می کند.

وی با بیان اینکه با یک نگاه علم‌محور و با تدبیر و خرد جمعی و نگاهی سیستمی باید برای کاهش آلودگی هوا چاره‌اندیشی شود، افزود: اگر ما در شهرداری شعار آسان آبی و زمین پاک را می دهیم برای این است که نیاز امروز شهر، آسمان آبی است و قطعا این سخنان در حد شعار نیست و هدف قطعی ما است.

شهردار تهران با بیان اینکه ما باید همه برنامه ها و همه حرکت شهروندان را به سمتی ببریم که شعار آسمان آبی و زمین پاک تحقق پیدا کند، بیان کرد: هر هزینه ای خارج از این هدف در شهر شود، نتیجه ای نخواهد داد، زیرا آن سرمایه به دلیل مشکلات ناشی از آلودگی هوا از بین خواهد رفت.

قالیباف با بیان اینکه از دهه ۷۰ بیشترین دلیل آلودگی هوا Co۲ بوده است، تصریح کرد: در حال حاضر در بدترین شرایط ما آلاینده Co۲ نداریم که این به دلیل یک کار طولانی مدت و سیستماتیک است که نشان می دهد اصلاح روش ها و سیاست‌گذاری ها نتیجه بخش است.

وی با بیان اینکه اصلاح الگوی رفتاری شهروندان و فرهنگسازی در کاهش مشکلات بسیار تاثیرگذار است، اضافه کرد: آلودگی هوا و بی نظمی ترافیکی چالش اصلی ما است و بر اساس آمارها ما در سال ۹۲ کمتر روز سالم داشته ایم و بیشتر روزها ناسالم و بحرانی بوده اند.

شهردار تهران با بیان اینکه پیش از این ما نمی دانستیم ذرات ۲.۵ میکرون از چه چیزی تشکیل شده است، اظهار کرد: با تلاشی که در یک سال گذشته انجام شد محتوای این ذرات مشخص شد که شامل سولفات، انواع هیدروکربن ها، کربن سیاه و... بود که نشان می داد سهم اصلی تولید این ذرات را خودروهای دیزلی و کاربراتوری دارند.

قالیباف با بیان اینکه منشاء ذرات ۲.۵ میکرون گرد و غبار و منابع خارجی و خاکی است، گفت: اینها بر اساس فعل و انفعالات شیمیایی و صنعتی تولید می شوند.

وی با بیان اینکه سالیانه ۷۰۰ هزار تن آلاینده در تهران تولید می شود، خاطر نشان کرد: ۸۲ درصد این آلاینده ها را منابع متحرکت تولید می کنند و تنها ۱۷ درصد آلاینده ها توسط منابع ساکن تولید می شوند.

شهردار تهران با بیان اینکه این آمارها نشان می دهد همه حرف هایی که در خصوص منبع تولیدی آلودگی هوا زده ایم نادرست بوده و منبع آلودگی جای دیگر است، گفت: برخی از مقامات ارشد دولتی در گذشته مصرف خانگی را در زمستان به عنوان بیشترین عامل آلودگی عنوان می کردند که مطالعات اخیر نشان می دهد خودروها منبع اصلی تولید ذرات معلق هستند.

قالیباف با بیان اینکه اگر تهران آسمان آبی داشته با تدبیر خدا و بخاطر باد و باران بوده است، اضافه کرد: ما برای ارتقاء کیفیت زندگی در تهران یک افق چهار ساله در نظر گرفته ایم که در این مدت آلاینده ها را به نصف برسانیم.

وی افزود: اولین گام ما کنترل آلودگی از منشاء است که ما باید بتوانیم منابع تولیدکننده آلاینده ها را حذف کنیم. در حال حاضر یک موتورسیکلت ۶۰ برابر یک خودروی استاندارد آلودگی ایجاد می کند که این یک منشاء تولیدکننده آلودگی است و با حذف آن می توان آلاینده ها را کاهش داد.

شهردار تهران با بیان اینکه ۶۰ درصد بودجه شهرداری تهران متمرکز بر موضوعات حمل و نقلی است، تصریح کرد: بودجه دولت ۷۰ درصدش هزینه ای و ۳۰ درصدش سرمایه ای و توسعه ای است، اما در شهرداری تهران این نسبت برعکس است و ما تلاش می کنیم این رقم را به ۷۵ درصد بودجه توسعه ای و سرمایه ای و ۲۵ درصد هزینه ای برسانیم.

قالیباف در ادامه بر لزوم توسعه مترو در پایتخت اشاره کرد و گفت: ما مترو را با ۳۲ ایستگاه تحویل گرفته ایم و در حال حاضر مترو تهران حدود ۱۰۰ ایستگاه دارد و ۲۰۰ کیلومتر حفاری و ریل گذاری شده و تلاش می کنیم تا پایان این دوره مترو را به نقطه مطلوب برسانیم. در حال حاضر ۶۰۰ جبهه کاری در مترو شبانه روز کار می کنند و تاکنون ۵۴۰ کیلومتر خط مترو داریم.

وی با اشاره به طرح «خط سفید، آسمان آبی» بیان کرد: ما برای اصلاح رفتارهای ترافیکی نیاز به ایجاد زیرساخت ها داشتیم که مهمترین آن، اصلاح خطوط سفید بود. در یک بزرگراه عرض بین دو خط چندین بار تغییر می کرد و حتی اگر راننده ای قصد نداشت خطش را عوض کند ممکن بود در انتها به دیوار برخورد کند بنابراین ما این خطوط را در شهر اصلاح کردیم.

شهردار تهران با اشاره به تلاش های وزارت نفت برای بهینه کردن سوخت اظهار کرد: وزارت نفت در استانداردسازی سوخت گازوئیل قدم های بزرگی برداشته که امیدواریم این روند کیفی سازی ادامه داشته باشد.

به گفته قالیباف، برای کاهش آلودگی هوا تمام اتوبوس های پایتخت مکلف شدند فیلتر دوده بگذارند.

وی با اشاره به جایگزینی خودروهای برقی و هیدریدی با خودروهای فرسوده گفت: در حال حاضر ما ۶ هزار پیکان در ناوگان تاکسیرانی داریم که ۷ برابر یک ماشین استاندارد تولید آلودگی می کنند که اگر اینها در شهر مسافری جابجا نکنند، به نفع ما است.

شهردار تهران ادامه داد: ما باید پیاده روی و دوچرخه سواری را تبدیل به یک فرهنگ عمومی کنیم.

قالیباف با بیان اینکه با ایجاد محدودیت هایی مانند زوج و فرد از درب خانه ها، حقوق شهروندان را نادیده می گیریم، توضیح داد: باید نگاهمان را به محدوده طرح ترافیک تغییر دهیم و به جای نگاه ترافیکی، نگاه زیست محیطی داشته و خودروهایی که آلودگی هوا ندارند مانند خودروهای برقی و هیدریدی را اجازه دهیم در این محدوده تردد کنند. خوشبختانه وزارت کشور، استانداری و نیروی انتظامی نیز با ما هم‌نگاه هستند.

شهردار تهران افزایش ترافیک در شهر را منشاء نارضایتی شهروندان دانست و تصریح کرد: ترافیک آنقدر آشفتگی روحی و روانی برای شهروندان ایجاد می کند، که آنها زیبایی های شهر را نمی ببینند و تلاش کنیم بی نظمی ترافیکی را با برنامه‌ریزی‌های مناسب کاهش دهیم.