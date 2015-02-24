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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۵۵

عراقچی پیش از ملاقات با آمانو:

حل و فصل موضوعات باقی مانده میان ایران و آژانس موضوع گفتگو است

حل و فصل موضوعات باقی مانده میان ایران و آژانس موضوع گفتگو است

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: ملاقات با مدیر کل آژانس به منظور حل و فصل مسائلی که از گذشته میان تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی باقی مانده است، صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایراندر بدو ورود به وین و پیش از دیدیار با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی  گفت: به منظور حل و فصل مسائلی که از گذشته میان تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی باقی مانده است، امروز «سه شنبه»  با یوکیا آمانو دیدار می کنم.

عباس عراقچی  افزود: این دیدار در رابطه با همکاری هایی است که بین ایران و آژانس وجود دارد و برای حل و فصل مسائلی که از گذشته مانده و یا مسائل جاری  تا بشود پیشرفت بهتری در این همکاری ها ایجاد شود.  

عراقچی گفت: آمانو مدیرکل آژانس اخیرا دیدار خوبی را با آقای ظریف در مونیخ داشت و در آن دیدار قرار شد که گفت و گوهایی بین ایران وآژانس در سطوح بالا تقویت و بیشتر شود و امیدوار هستیم که به گسترش همکاری هایی که در حال حاضر بین ایران و اژانس وجود دارد، منجر شود.  

معاون وزیر خارجه کشورمان افزود: به هرحال مسائلی از گذشته مانده که این مسائل باید هرچه زودتر حل و فصل شود،  ما حرکت های خوبی را در طول سال گذشته داشتیم، یک چارچوب همکاری بین ایران وآژانس که امضا شده و براساس آن حرکت هایی و همکاری هایی را داشتیم.  

عراقچی با اشاره به اینکه لازم است همکاری هایی که تا الان بوده و راه های تسریع و تسهیل این همکاری ها مرور شود گفت: انشاء الله همزمان با پیشرفت مذاکرات با ۵+۱، بتوانیم با آژانس هم  مسائل را هرچه زودتر به سرانجام برسانیم.  

کد مطلب 2505382

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