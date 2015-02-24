حل و فصل موضوعات باقی مانده میان ایران و آژانس موضوع گفتگو است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایراندر بدو ورود به وین و پیش از دیدیار با مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: به منظور حل و فصل مسائلی که از گذشته میان تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی باقی مانده است، امروز «سه شنبه» با یوکیا آمانو دیدار می کنم.

عباس عراقچی افزود: این دیدار در رابطه با همکاری هایی است که بین ایران و آژانس وجود دارد و برای حل و فصل مسائلی که از گذشته مانده و یا مسائل جاری تا بشود پیشرفت بهتری در این همکاری ها ایجاد شود.

عراقچی گفت: آمانو مدیرکل آژانس اخیرا دیدار خوبی را با آقای ظریف در مونیخ داشت و در آن دیدار قرار شد که گفت و گوهایی بین ایران وآژانس در سطوح بالا تقویت و بیشتر شود و امیدوار هستیم که به گسترش همکاری هایی که در حال حاضر بین ایران و اژانس وجود دارد، منجر شود.

معاون وزیر خارجه کشورمان افزود: به هرحال مسائلی از گذشته مانده که این مسائل باید هرچه زودتر حل و فصل شود، ما حرکت های خوبی را در طول سال گذشته داشتیم، یک چارچوب همکاری بین ایران وآژانس که امضا شده و براساس آن حرکت هایی و همکاری هایی را داشتیم.

عراقچی با اشاره به اینکه لازم است همکاری هایی که تا الان بوده و راه های تسریع و تسهیل این همکاری ها مرور شود گفت: انشاء الله همزمان با پیشرفت مذاکرات با ۵+۱، بتوانیم با آژانس هم مسائل را هرچه زودتر به سرانجام برسانیم.