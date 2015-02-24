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۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۳۵

ترکاشوند:

شهرداری کرج برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در آماده باش است

شهرداری کرج برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در آماده باش است

کرج - شهردار کرج با بیان اینکه هم ستاد مرکزی و هم مناطق ۱۲ گانه برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در حالت آماده باش هستند، گفت: انتظار داریم سازمان نظام مهندسی نیز به وظایف خود عمل کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ترکاشوند شهردار کرج در همایش روز مهندس که شامگاه دوشنبه در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: واژه مهندس تنها یک عنوان علمی نیست و معنای عمیق تری دارد و توجه به ابعاد گسترده این واژه جایگاه و اهمیت حرفه مهندسی را نمایان می سازد.

وی گفت: شهرداری کرج آمادگی دارد سطح همکاریها با سازمان نظام مهندسی البرز را افزایش دهد و انتظار از این سازمان این است که جامعه را به سمت شهرسازی استاندارد، عدم استفاده از مصالح غیراستاندارد و رفع مشکلات در شهرسازی سوق دهد.

ترکاشوند با اشاره به سیاست های کلی نظام و چشم انداز ۱۴۰۴یادآور شد: بر این اساس امیدواریم با توسعه ظرفیت های اشتغال و بهبود فضای کار، خروجی رشته های مهندسی به سرعت جذب بازارهای تولید و صنعت و پژوهش شوند تا از این طریق اهداف پیش بینی شده در همه زمینه ها محقق شود.

شهردار کرج با ابراز نگرانی از تاثیرات نامطلوب ساخت و سازهای غیر مجاز بر سلامت محیط زیست اظهار داشت: باتوجه به تاکیدات اعضای محترم شورای شهر، هم ستاد مرکزی و هم مناطق ۱۲ گانه برای مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در حالت آماده باش هستند و انتظار داریم سازمان نظام مهندسی نیز به وظایف خود عمل کند.

ترکاشوند در بخشی دیگر از سخنانش، تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی، و ساماندهی امور مربوط به مشاغل مهندسی و فنی را از رسالت های مهندسان نام برد و گفت: پرداختن به امور کشور از طریق مهندسی تاثیر قابل توجهی در پیشرفت و آبادانی کشور دارد.

کد مطلب 2505383

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