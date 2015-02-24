به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شیرازیان در نشستی خبری با بیان اینکه از سال گذشته بستههای سرمایهگذاری در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) را در قالب طرح جامع این شهر تکمیل کردیم، گفت: در طرح جامع شهر فرودگاهی مانند طرح جامع بخش هوانوردی برای ساخت و ساز و سرمایهگذاری، بستههایی تهیه شده است تا بدانیم که در این 14 هزار هکتار چه فعالیتهایی را باید انجام دهیم؟
مجری طرح توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با بیان اینکه کارهای مقدماتی از سوی مهندسان ژاپنی و ایرانی انجام شده است، اظهارداشت: مطالعاتی را به آن اضافه کردیم که الان فعالیتهایی که در شهر فرودگاهی انجام میگیرد، بر اساس این مطالعات است.
وی با اشاره به اینکه این فعالیتها حداقل در دو فرودگاه بزرگ دنیا هم انجام شده است، بیان کرد: دولت براساس طرح جامع باید مقداری فعالیتهای مطالعاتی زیربنایی را انجام داده باشد؛ مانند آب، برق، خدمات زیربنایی به خصوص نقشهبرداری که تمامی اینها انجام شده است.
شیرازیان افزود: در حال حاضر اگر هر سرمایهگذاری برای فعالیت در این بخشها آماده باشد، میتوانیم نوع فعالیت، مدت زمان و شیوه اجرا را به آنها اعلام کنیم.
مجری طرح توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با بیان اینکه سه منطقه برای سرمایهگذاری شناسایی شده است، تصریح کرد: یکسری فعالیتها باید در مناطق آزاد اتفاق بیفتد، زیرا میتواند با آزادسازیهای قانونی، فعالیت تولیدکنندگان را راحتتر کند.
وی با بیان اینکه مناطق ویژه و مناطق معمولی نیز در شهر فرودگاهی امام (ره) پیشبینی شده است، بیان کرد: در برنامه پنجم توسعه در وظایف کلی وزارتخانهها، بازنگری انجام گرفت که ما این وظایف را بررسی کردیم تا ببینیم در شهر فرودگاهی چگونه میتوان آن را اجرایی کرد.
شیرازیان با اشاره به اینکه یکی از این پروژهها، ساخت مدیا سیتی است، گفت: به وزارت ارشاد تکلیف شده که باید مدیا سیتی را راهاندازی کند که ما اینجا فضایی را برای این موضوع در نظر گرفتهایم و به وزارت ارشاد اعلام کردیم که آماده ارائه زمین و خدمات زیربنایی هستیم.
مجری طرح توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) افزود: به وزارت نفت نیز تکلیف شده است که مرکز بینالمللی نفت و گاز ایجاد کند که در حال حاضر کشورهای منطقه هم در حال راهاندازی چنین مرکزی هستند. برای همین منظور به وزارت نفت پیشنهاد دادیم تا در منطقه آزاد این شهر فرودگاهی، یک مکان مناسب برای مرکز تجارت نفت و گاز در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به اینکه هفته آینده گروه سرمایهگذاری گردشگری استان تهران به شهر فرودگاهی میآیند، گفت: پتانسیلهای گردشگری برای سرمایهگذاران شناسایی شده است که در بخشهای تاریخی این شهر فرودگاهی میتوانند فعالیتهای گردشگری انجام دهند.
مجری طرح توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) افزود: به حرفههایی که در ایران دچار رکود شدهاند و به دلیل نبود توان رقابت بینالمللی نمیتوانند فعالیت کنند، مراجعه کردیم تا در منطقه آزاد برای اینها فضاهایی را در نظر بگیرند.
شیرازیان با بیان اینکه آنها میتوانند بدون پرداخت حق گمرکی، فعالیتهای خود را انجام دهند، گفت: در حال حاضر به دو صنایع مراجعه کردیم و امیدواریم که آنها وارد شهر فرودگاهی شوند.
وی با بیان اینکه 11 هزار هکتار از شهر فرودگاهی باید از سوی بخش خصوصی سرمایهگذاری شود، اظهارداشت: 22 متقاضی بینالمللی و داخلی برای ساخت ترمینال 2 اعلام آمادگی کردهاند و بستههای سرمایهگذاری آماده شده است که این متقاضیان از کشورهای فرانسه، سوئد، آلمان، ایتالیا، چین و دیگر کشورها بودهاند.
مجری طرح توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه در مقابل ترمینال موجود، زمین 11 هکتاری وجود دارد، افزود: یک سرمایهگذار برای ساخت پارکینگ و ساختمانهای اداری و تجاری اعلام آمادگی کرده است؛ ضمن آنکه ما این زمین را برای سرمایهگذاری در سه بخش هم طراحی کردهایم.
شیرازیان با اشاره به ترمینال 5 فرودگاه امام (ره) نیز گفت: ساخت ترمینال 5 به منظور فعالیتهای سیاحتی ـ زیارتی در دستور کار قرار دارد که تاکنون دو سرمایهگذار اعلام آمادگی کردهاند. اما سیاست دولت این است که این ترمینال را با اعتبارات دولتی بسازد.
وی در خصوص ضمانت سرمایهگذاری بخش خصوصی، اظهار داشت: شرکت شهر فرودگاهی حضرت امام (ره) میتواند تضمین بازگشت سرمایه را با پشتوانه دولت، به سرمایهگذاران بدهد.
مجری طرح توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با بیان اینکه برای پارکینگ مقابل گمرک هم یک سرمایهگذار اعلام آمادگی کرده است، گفت: این سرمایهگذار با 150 میلیارد تومان برای پارکینگ و ساختمان تجاری اداری مقابل فرودگاه اعلام آمادگی کرده که بازگشت سرمایه بین 17 تا 18 سال پیشبینی شده است.
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