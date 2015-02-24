احمد بارگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه کوچه‌های بنی‌هاشم در جزیره خارک به همت مشاوران فرهنگی شهرداری خارک، ناحیه مقاومت بسیج سپاه ثارالله خارک، دفتر امام جمعه خارک، اداره آموزش و پرورش خارک و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خارک با برگزاری چهار جلسه به تصویب و در بهمن ماه سال جاری این پروژه به حالت عملیاتی در آمد.

وی بیان داشت: محب اهل بيت(ع) بودن مردم مقاوم جزیره خارک، مجموعه شهرداری خارک را کمک کرد که در کوتاه ترین زمان ممکن از کوچه های بنی هاشم رونمایی کنیم.

شهردار خارک تصریح کرد: این نمایشگاه با بازسازی معماری زندگی اهل بیت(ع) و با تمرکز بر زندگی پر برکت حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار می‌شود و یکی از اهداف هم این نمایشگاه انفاق اهل بیت است.



وی افزود: در این نمایشگاه مکان‌های شریفی چون نخلستان کوفه، شهادت حضرت فاطمه(س)، وفات حضرت خدیجه (س) قبرستان بقیع و بیت امیرالمومنین(ع) و وفات حضرت محمد (ص) با بهره‌گیری از اسناد تاریخی و کارشناسان مذهبی و دینی بازسازی شده است.

شهردار خارگ اضافه کرد: اجرای حدیث کساء و اجرای یک ملودی بسیار مناسب با این ایام یکی دیگر از برنامه‌های واحد فرهنگی شهرداری خارک است که برای روایت این رویداد یک روای بسیار قوی را انتخاب کردیم که به زودی وارد جزیره خارک خواهد شد.

وی افزود: آیین گشایش این نمایشگاه معنوی که به همت شهرداری خارک برگزار می‌شود، ۱۲ اسفند ماه جاری همزمان با شب اول فاطمیه است.

بارگاهی با بیان اینکه این نمایشگاه در محل یادمان شهدای گمنام خارک میزبان عاشقان اهل بیت (ع) است، ادامه داد: نمایشگاه " کوچه‌های بنی‌هاشم" اسفند ۱۲ تا ۱۷ فروردین ماه می‌شود.