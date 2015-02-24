مردم برای سلامتی مادر شهیدان کشوری دعا کنند

‌عباسعلی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه فاطمه سیلاخوری مادر خلبان شهید کشوری هم اکنون در بستر بیماری است از مردم خواست تا برای سلامتی این مادر شهید دعا کنند.

وی اظهار داشت: مادر شهید احمد کشوری خلبان سرافراز دوران دفاع مقدس از بیمارستان رازی قائمشهر به بیمارستان شفای ساری منتقل شده،گفت: تیم پزشکان بویژه رئیس دانشگاه علوم پزشکی تاکنون زحمات زیادی را کشیده اند.

وی با اشاره به اینکه مادر خلبان شهید کشوری به دلیل عارضه مغزی هم اکنون در بیمارستان بستری تصریح کرد: همواره پیگیر وضعیت این مادر بزرگوار هستیم.

به گزارش مهر، فاطمه سیلاخوری، مادر خلبان پرافتخار هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، سرلشکر شهید احمد کشوری و بسیجی شهید محمد کشوری، بر اثر عارضه شدید مغزی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان شفای ساری بستری شد و تلاش کادر پزشکی این بیمارستان در جهت روند درمان این مادر مقاوم و صبور ادامه دارد.