وجود ماهیان مهاجم در آب های جاری اردبیل تهدید زیست محیطی است

به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث سفیدی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه هماهنگی برنامه های این همایش به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر وجود برخی گونه های مهاجم از جمله ماهی کپور در آبهای جاری یک تهدید زیستی برای سایر گونه های جانوری و آبزی است.

وی افزود: مشکلات زیست محیطی استان به یک یا دو مورد بسنده نیست و ما شاهد مشکلات متعددی در ساماندهی دریاچه شورابیل، رودخانه ها و تهدید سیلاب در گردنه حیران هستیم.

رئیس همایش نکوداشت فرهنگ صیانت از طبیعت ادامه داد: علاوه بر این ساماندهی پسماندهای بیمارستانی و تعیین مکان مناسب برای آن، برنامه های توسعه شهری و پدیده زمین خواری نیز در لیست این معضلات مشاهده می شود.

سفیدی با تاکید به وضعیت وخیم منابع آبی دشت اردبیل تداوم کاشت محصولات‌آب بری مثل سیب زمینی را عامل تشدید این معضل عنوان کرد.

وی با تاکید به ضرورت ساماندهی برخی گونه های نادر گیاهی و جانوری از جمله سوسن چلچراغ در شغال دره نمین، اضافه کرد: در عین حال تخریب گردنه حیران با ساخت و ساز های متعدد قابل توجه است.

رئیس همایش نکوداشت فرهنگ صیانت از طبیعت معتقد است تخریب خاک در برخی نقاط استان برابر با از بین رفتن کشاورزی و امنیت غذایی است.

سفیدی هدف از برگزاری همایش صیانت از طبیعت را آگاهی بخشی به مردم در خصوص مشکلات زیست محیطی عنوان و اضافه کرد: برای مقابله و کنترل این معضلات ما نیازمند مشارکت عموم مردم هستیم.

وی افزود: تلاش تیم کاری این همایش بیان واقعیت ها و جلب مشارکت و فرهنگ سازی است تا به جای اینکه مسئولیت صیانت از محیط زیست صرفا برای چند دستگاه تعریف شود از خود مردم نیز مدد گرفته شود.