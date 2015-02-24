  1. استانها
  2. بوشهر
۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۱۳

با حکم وزیر آموزش و پرورش/

علی‌مراد کرمی سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر شد

علی‌مراد کرمی سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر شد

بوشهر - طی حکم وزیر آموزش و پرورش، علی مراد کرمی با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، وزیر آموزش و پرورش طی حکمی علی مراد کرمی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر منصوب کرد.

 در این حکم آمده است: امید است با توکل و استعانت از خداوند متعال و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست های رئیس جمهور محترم، با جلب مشارکت و همکاری و همفکری فرهنگیان گرانقدر به ویژه کارشناسان، مدیران، صاحب نظران عرصه تعلیم و تربیت و نیز مسوولین استانی در تحقق اهداف متعالی آموزش و پرورش موفق و مؤید باشید.

کرمی هم اکنون با حفظ سمت جایگزین اصغر حصیری مدیرکل سابق آموزش و پرورش استان بوشهر شده است.

گفتنی است؛ کرمی پیش از این سمت معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش را بر عهده داشت.

کد مطلب 2505394

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها