به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر، وزیر آموزش و پرورش طی حکمی علی مراد کرمی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر منصوب کرد.

در این حکم آمده است: امید است با توکل و استعانت از خداوند متعال و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست های رئیس جمهور محترم، با جلب مشارکت و همکاری و همفکری فرهنگیان گرانقدر به ویژه کارشناسان، مدیران، صاحب نظران عرصه تعلیم و تربیت و نیز مسوولین استانی در تحقق اهداف متعالی آموزش و پرورش موفق و مؤید باشید.

کرمی هم اکنون با حفظ سمت جایگزین اصغر حصیری مدیرکل سابق آموزش و پرورش استان بوشهر شده است.

گفتنی است؛ کرمی پیش از این سمت معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش را بر عهده داشت.